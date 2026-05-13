De 7 beste Android 17-nyhetene som ble avduket på The Android Show

Googles Android Show for I/O 2026 er nå avsluttet, og arrangementet var fullpakket med nyheter om nye funksjoner og oppgraderinger til eksisterende Android-verktøy.

Mange av nyhetene dreide seg, ikke overraskende, om AI, men vi så også Google avduke nye emojier, forbedret Android-sikkerhet og mye mer.

Nedenfor har vi samlet syv av de største og mest interessante Android 17-oppgraderingene som ble annonsert på The Android Show.

1. Gemini Intelligence

Gemini Intelligence var kanskje den største nyheten på The Android Show – det er i hovedsak en oppgradering til Gemini som gjør AI-assistenten betydelig mer kapabel og mer agentlignende.

Med denne oppgraderingen kan Gemini sømløst bevege seg mellom apper for å utføre oppgaver for brukeren med minimal tilsyn.

Et eksempel som ble vist var å holde nede av/på-knappen mens man så på en handleliste på telefonen, og deretter be Gemini om å opprette en handlekurv med alle varene for hjemlevering.

Et annet eksempel var å ta et bilde av en reisebrosjyre og be Gemini om å finne en lignende reise for seks personer via Expedia. Du kan deretter følge Gemini sin fremgang via varsler.

Gemini Intelligence gjør det også mulig å lage dine egne widgeter med den nye funksjonen «Create My Widget». For eksempel kan du be Gemini om å foreslå en ny vegetarisk oppskrift hver dag, og deretter opprette en justerbar widget på startskjermen for det formålet.

Funksjonene vil begynne å rulles ut «i sommeren» og vil først komme til de nyeste Google Pixel- og Samsung Galaxy-modellene.

Funktionerna börjar rullas ut ”i sommar” och kommer först till de senaste Google Pixel- och Samsung Galaxy-modellerna.

2. Rambler

Tale-til-tekst kan allerede gjøre kommunikasjon i meldingsapper betydelig raskere, men teknologien er fortsatt langt fra perfekt.

De seneste årene har systemene blitt bedre til å forstå hva brukeren sier, men fordi de ofte skriver ut alt nøyaktig ord for ord, ender de også opp med mange «eh», repetisjoner og andre små fyllord som naturlig forekommer i vanlig tale.

Googles nye funksjon Rambler (som teknisk sett er en del av Google Intelligence) vil i stedet identifisere og trekke ut de viktige delene av det du sier og transformere det til en klar og konsis melding.

For flerspråklige brukere kan Rambler også håndtere sømløse språkendringer i samme melding, og Google sier også at funksjonen ikke lagrer eller lagrer meldingsdata, noe som burde redusere eventuelle personvernbekymringer.

3. Gemini i Chrome

Geminis integrasjon i Chrome blir også smartere og mer agentlignende. Fra slutten av juni vil funksjonen få en ny «automatisk nettlesingsmodus» som kan gjøre ting som å bestille avtaler eller reservere parkeringsplasser direkte gjennom Chrome. Funksjonen er ikke helt ny, men den er ny for Android.

Gemini i Chrome vil også bli bedre til å gi kontekstbasert hjelp ved å kunne tilpasse svar basert på brukerens hobbyer, interesser og dagligliv – forutsatt at de velger å aktivere personlig intelligens.

Funksjonen kan også fungere utenfor Chrome ved for eksempel å legge til ting i kalenderen, søke i Gmail eller opprette gjøremålslister i Keep.

I tillegg vil integrasjon med Nano Banana snart bli lagt til, noe som gjør det mulig å lage nye bilder og tilpasse bilder som finnes på nettet direkte i Chrome.

4. 3D-emojis

Emojier får også en oppgradering, ettersom Google har avduket en ny serie med 3D-emojier kalt Noto 3D.

Google sier at de nye ikonene er ment å gi mer fysisk preg til digital kommunikasjon, slik at følelser fortsatt har «vekt» når de uttrykkes gjennom meldinger.

Det er mye snakk om emojier, men om ikke annet, er det alltid fint å ha flere alternativer å velge mellom. De nye 3D-emojiene vil bli rullet ut senere i år, og vil først komme på Pixel-telefoner.

5. Pause Point

Pause Point er et nytt verktøy som er utviklet for å hjelpe brukere med å bruke mindre tid på telefonene sine – eller i det minste mindre tid på apper som oppfattes som mer avhengighetsskapende enn produktive.

Funksjonen lar brukerne velge hvilke apper de skal inkludere, og viser deretter en ti sekunders «pause» før appen kan åpnes.

I løpet av den tiden får brukerne muligheten til å gjøre en pusteøvelse, stille inn en timer for hvor lenge appen kan brukes, se på favorittbildene sine eller bytte til en alternativ app som kan være mer verdt tiden deres.

I tillegg krever Pause Point at telefonen startes på nytt for å slå av funksjonen, noe som gjør det mindre sannsynlig at brukere deaktiverer den i etsvakt øyeblikk.

6. Nye verktøy for innholdsskapere

Google introduserer også nye måter å lage og dele innhold på med Android 17. Blant de nye funksjonene er «Screen Reactions», som gjør det enkelt å ta opp både deg selv og skjermen din samtidig.

Det er også forbedringer i hvordan bilder og videoer ser ut på Instagram når du bruker en Android-telefon. Google samarbeider med Meta for å muliggjøre støtte for Ultra HDR-fotografering og -avspilling, innebygd videostabilisering og bedre ytelse i svakt lys.

I tillegg ruller Google og Meta ut flere Android-eksklusive funksjoner til Instagrams Edits-app. Disse inkluderer «smart enhance», som bruker AI direkte på enheten for å oppskalere bilder og videoer med et enkelt trykk.

En annen ny funksjon er lydseparasjon, som betyr at Edits automatisk kan identifisere og skille forskjellige lydspor slik at brukere enklere kan forbedre lydene de vil beholde og redusere eller fjerne de de ikke vil beholde.

7. Store sikkerhetsoppgraderinger

Google kunngjorde også flere store sikkerhetsoppgraderinger for Android. En av de nye funksjonene er beskyttelse mot forfalskede anrop, som automatisk avslutter anrop fra falske telefonnumre.

Google gjør dette gjennom partnerskap med utvalgte banker og finansinstitusjoner. Når en samtale ser ut til å være fra en bank, kan Android sjekke med bankens app – hvis installert – for å se om samtalen er legitim. Hvis appen sier nei, avsluttes samtalen automatisk.

Dette er ikke en Android 17-spesifikk funksjon, og vil faktisk begynne å rulles ut til telefoner som kjører Android 11 og senere i løpet av de kommende ukene. I utgangspunktet vil funksjonen bare fungere med Revolut, Itaú og Nubank, men Google sier at flere banker vil bli lagt til senere i år.

Google oppgraderer også Live Threat Detection, en eksisterende funksjon som advarer brukere om mistenkelige apper på enheten deres. Funksjonen vil nå kunne identifisere flere typer mistenkelig atferd og varsle raskere takket være noe Google kaller «dynamisk signalovervåking». Dette skal hjelpe Android med å oppdage ondsinnet atferd fra apper mye raskere, slik at enheten ikke forblir sårbar over lengre tid.

I tillegg vil Android 17 la brukere låse en mistet telefon med biometrisk autentisering. Dette betyr at selv om noen stjeler telefonen og vet passordet eller PIN-koden, vil de fortsatt ikke kunne låse opp enheten.