De 7 bästa Android 17-nyheterna som presenterades under The Android Show – från 3D-emojis till Screen Reactions

Googles Android Show inför I/O 2026 har nu avslutats och eventet var fullpackat med nyheter kring nya funktioner och uppgraderingar till befintliga Android-verktyg.

Många av nyheterna kretsade, föga förvånande, kring AI, men vi fick också se Google presentera nya emojis, förbättrad Android-säkerhet och mycket mer.

Här nedanför har vi samlat sju av de största och mest intressanta Android 17-uppgraderingarna som presenterades under The Android Show.

Latest Videos From

1. Gemini Intelligence

(Image credit: Google)

Gemini Intelligence var kanske den allra största nyheten under The Android Show – det är i princip en uppgradering av Gemini som gör AI-assistenten betydligt mer kapabel och mer agentliknande.

Med den här uppgraderingen kan Gemini sömlöst röra sig mellan appar för att utföra uppgifter åt användaren med minimalt behov av övervakning.

Ett exempel som visades upp var att hålla inne strömknappen medan en inköpslista visas på telefonen och sedan be Gemini skapa en kundvagn med alla varor för hemleverans.

Ett annat exempel var att ta en bild på en resebroschyr och be Gemini hitta en liknande resa för sex personer via Expedia. Det går sedan att följa Geminis steg via notifieringar.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Gemini Intelligence gör det också möjligt att skapa egna widgets med den nya funktionen ”Create My Widget”. Man kan till exempel be Gemini föreslå ett nytt vegetariskt recept varje dag och sedan skapa en justerbar widget på hemskärmen för just det ändamålet.

Funktionerna börjar rullas ut ”i sommar” och kommer först till de senaste Google Pixel- och Samsung Galaxy-modellerna.

2. Rambler

(Image credit: Google)

Tal-till-text kan redan idag göra det betydligt snabbare att kommunicera i meddelandeappar, men tekniken är fortfarande långt ifrån perfekt.

Under de senaste åren har systemen blivit bättre på att förstå vad användaren säger, men eftersom de ofta skriver ut exakt allt ord för ord får man också med många ”eh”, upprepningar och andra småutfyllnader som naturligt uppstår i vanligt tal.

Googles nya funktion Rambler (som tekniskt sett är en del av Google Intelligence) ska istället identifiera och extrahera de viktiga delarna av det man säger och omvandla det till ett tydligt och koncist meddelande.

För flerspråkiga användare kan Rambler dessutom hantera sömlösa språkbyten i samma meddelande och Google säger också att funktionen inte sparar eller lagrar meddelandedata, vilket ska minska eventuella integritetsproblem.

3. Gemini i Chrome

(Image credit: Google)

Geminis integration i Chrome blir också smartare och mer agentliknande. Från slutet av juni får funktionen ett nytt ”auto browse”-läge som kan utföra saker som att boka tider eller reservera parkeringsplatser direkt via Chrome. Funktionen är inte helt ny, men den är ny för Android.

Gemini i Chrome blir dessutom bättre på att ge kontextbaserad hjälp genom att kunna anpassa svar efter användarens hobbyer, intressen och vardag – förutsatt att man väljer att aktivera Personal Intelligence.

Funktionen kan också arbeta utanför Chrome genom att exempelvis lägga till saker i kalendern, söka i Gmail eller skapa att göra-listor i Keep.

Dessutom kommer integration med Nano Banana snart läggas till, vilket gör det möjligt att skapa nya bilder och anpassa bilder man hittar online direkt i Chrome.

4. 3D-emojis

Emojis får också en uppgradering, då Google presenterat en ny serie 3D-emojis under namnet Noto 3D.

Google säger att de nya ikonerna ska ge mer fysisk känsla till digital kommunikation så att känslor fortfarande får ”tyngd” även när de uttrycks via meddelanden.

Det är ganska stora ord om emojis, men om inte annat är det alltid kul att få fler alternativ att välja mellan. De nya 3D-emojisarna börjar rullas ut senare i år och kommer först till Pixel-telefoner.

5. Pause Point

(Image credit: Google)

Pause Point är ett nytt verktyg som är designat för att hjälpa användare spendera mindre tid på sina telefoner – eller åtminstone mindre tid i appar som upplevs mer beroendeframkallande än produktiva.

Funktionen låter användare välja vilka appar som ska omfattas och visar sedan en tio sekunder lång ”paus” innan appen kan öppnas.

Under den tiden får man möjlighet att göra en andningsövning, sätta en timer för hur länge appen får användas, titta på favoritbilder eller byta till en alternativ app som kanske känns mer värd tiden.

Dessutom kräver Pause Point att telefonen startas om för att funktionen ska kunna stängas av, vilket gör det mindre sannolikt att användare inaktiverar den i ett svagt ögonblick.

6. Nya verktyg för kreatörer

(Image credit: Google / Meta)

Google introducerar också nya sätt att skapa och dela innehåll med Android 17. Bland nyheterna finns ”Screen Reactions”, som gör det enkelt att spela in både sig själv och skärmen samtidigt.

Det kommer också förbättringar för hur bilder och videor ser ut på Instagram när man använder en Android-telefon. Google samarbetar med Meta för att möjliggöra stöd för Ultra HDR-fotografering och uppspelning, inbyggd videostabilisering och bättre prestanda i svagt ljus.

Dessutom rullar Google och Meta ut flera Android-exklusiva funktioner till Instagrams Edits-app. Bland dessa finns ”smart enhance”, som använder AI direkt på enheten för att skala upp bilder och videor med ett enda tryck.

En annan ny funktion är ljudseparering, vilket innebär att Edits automatiskt kan identifiera och separera olika ljudspår så att användare enklare kan förstärka ljud de vill behålla och minska eller ta bort sådant de inte vill ha kvar.

7. Stora säkerhetsuppgraderingar

(Image credit: Google)

Google presenterade också flera större säkerhetsuppgraderingar för Android.

En av de nya funktionerna är skydd mot spoofing-samtal, som automatiskt avslutar samtal från falska telefonnummer.

Google gör detta genom samarbeten med utvalda banker och finansinstitut. När ett samtal verkar komma från en bank kan Android kontrollera med bankens app – om den finns installerad – om samtalet verkligen är legitimt. Om appen säger nej avslutas samtalet automatiskt.

Det här är inte specifikt en Android 17-funktion och kommer faktiskt börja rullas ut till telefoner med Android 11 och senare under de kommande veckorna. Inledningsvis fungerar funktionen dock bara med Revolut, Itaú och Nubank, men Google säger att fler banker ska läggas till senare i år.

Google uppgraderar också Live Threat Detection, en befintlig funktion som varnar användare för misstänkta appar på enheten. Funktionen kommer nu kunna identifiera fler typer av misstänkt beteende och varna snabbare tack vare något Google kallar ”dynamic signal monitoring”.

Det ska hjälpa Android att upptäcka skadligt beteende från appar betydligt snabbare, så att enheten inte förblir utsatt under längre perioder.

Dessutom kommer Android 17 låta användare låsa en borttappad telefon med biometrisk autentisering. Det innebär att även om någon både stjäl telefonen och känner till lösenkoden eller PIN-koden kommer de ändå inte kunna låsa upp enheten.