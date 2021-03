Xiaomi Mi 11 Ultra og Mi 11 Lite lansert – aner vi en «beste kameratelefon»-kandidat?

Vi synes Xiaomi Mi 11-lanseringen i februar gikk litt i overkant rolig for seg, og nå vet vi hvorfor: Xiaomi holdt tilbake godsakene forrige gang slik at de hadde kremen igjen til storlanseringen i mars. Nå vet vi at Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite (med mer) faktisk eksisterer.



Under det store arrangementet den 29. mars avslørte Xiaomi M11 Ultra, den ultimate varianten av Mi 11, sammen med Mi 11 Lite 5G, en rimeligere variant av i den nye serien.

Vi fikk også servert Mi Smart Band 6, et rimelig aktivitetsarmbåd du kan lese mer om her (skrevet av våre britiske kolleger), samt Mi 11i, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Pro og Mi Projector Pro, men du kommer antageligvis ikke til å se disse telefonene eller prosjektoren i Norge.



De store nyhetene fra annonseringsevenementet er Mi 11 Ultra og Mi 11 Lite 5G, siden det er disse modellene det er mest sannsynlig kommer hit til lands i april. Nedenfor går vi gjennom spesifikasjonene, slik at du får en idé om hva man kan forvente, men merk at vi per nå verken har priser eller endelig bekreftelse på at de vil være å finne i Norge.

Xiaomi Mi 11 Ultra

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Dette er Xiaomis ypperste telefon, antageligvis ment som en direkte rival til Samsung Galaxy S21 Ultra – den er stor og har meget imponerende innmat.



Mi 11 Ultra er utvilsomt Xiaomis forsøk på å ta over «beste kameratelefon»-tronen – kamerasystemet består av et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 48 MP og et telefoto på 48 MP (5x optisk zoom, 120x digital zoom) mens selfiekameraet er på 20 MP. Det er mange megapiklser fordelt på fire kameraer.



Skjermen er på 6,81 tommer og er av typen AMOLED. Oppløsningen er på 1440 x 3200, oppdateringsfrekvensen på 120 Hz og maksimal lysstyrke er 1700 nits. Man får også en knøttliten 1,1-tommers AMOLED på baksiden, som man blant annet kan bruke som søker når man tar selfier med hovedkameraene eller få oversikt over varsler.



Når det gjelder spesifikasjoner har telefonen årets gjeveste prosessor fra Qualcomm, nemlig Snapdragon 888. Prosessoren tar i bruk 12 GB RAM og holdes kald av et skreddersydd kjølesystem. Batteriet er på 5000 mAh og støtter 67 W hurtiglading, både kablet og trådløst. Dette er den raskeste trådløse ladingen vi noensinne har sett i en smarttelefon. Man får også reversert trådløs lading på 10 W, om man ønsker å lade andre enheter med telefonen.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

(Image credit: Xiaomi)

Kameraene man får med på kjøpet er som følger: et hovedkamera på 64 MP, tn ultravidvinkelkamera på 8 MP og et telemakroalternativ på 5 MP – sistnevnte brukes til å ta nærbilder, og om du har lyst til å lære mer om makrokameraet på M 11 har våre britiske kolleger skrevet en hel artikkel om emnet. Telefonen har også et selfiekamera på 20 MP.



Xiaomi Mi 11 Lite 5G representerer debuten til Snapdragon 780G-prosessoren, en midtsjiktsvariant som burde fungere godt i dette segmentet, men vi kan ikke si noe sikkert før vi får kjørt den en runde eller to på testbenken. I tospann med prosessoren får man enten 6 GB eller 8 GB RAM, avhengig av hvilken variant man går for. Og om du ikke ennå hadde gjettet det er altså dette en 5G-telefon.



Som drivkraft til elektronikken har Xiaomi gått for et batteri på 4250 mAh. Dette kan lades med en kablet lader på 33 W.