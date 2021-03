Samsung Galaxy Note 21 antageligvis skrinlagt, ifølge administrerende direktør

Samsung Galaxy Note 21 har skapt overskrifter de siste månedene, men gjerne ikke av positiv art, siden mange har ment at Note-serien skal skrinlegges. For kort tid siden alluderte Samsungs administrerende direktør til at det ikke kommer til å lanseres en Note i 2021.



Under den femtiandre årlige generalforsamlingen i Sør-Korea snakket Samsungs administrerende direktør, DJ Koh, om ubalansen mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder halvledere globalt. Samsung er den største forbrukerelektronikkprodusenten som offentlig snakker om den pågående mangelen (ifølge Digital Daily.)



Samsung, som selv produserer halvledere, forventer at ubalansen kommer til å virke inn på deres forretningsvirksomhet det neste kvartalet. Og det vil få følger for Galaxy Note-serien.

Koh forklarer at det kommer til å bli vanskelig å lansere Galaxy Note 21 i andre halvdel av året, siden det å utvikle to toppmodeller kan være en «byrde», antageligvis med Samsung Galaxy S21 og Galaxy S21 Ultra i tankene.

Koh forklarte: «[...] det er ikke det at vi ikke lanserer nye produkter. Timingen kan variere, men neste år forbereder vi oss på å gjøre det.»

En talsperson for selskapet gikk offisielt til verks og nevnte at Note-serien ikke har blitt skrinlagt for godt, men kun utsatt, og at det forventes at flaggskipet kommer tilbake neste år. Da i form av Galaxy Note 22, etter all sannsynlighet, i kjølvannet av Samsung Galaxy S22.

Koh uttalte til Bloomberg at «Note-serien er posisjonert som en eksklusiv modell i vår portfolio. Det kan bli en byrde å avsløre to flaggskipmodeller på ett år, så det kan bli vanskelig å lansere Note-modellen i andre kvartal.»

«Timingen i Note-modell-lanseringen kan forandres på, men vi tar sikte på å lansere en Note-modell neste år.»

Venter til 2022

Koh refererte spesifikt til mangelen på brikker i et sitat fra Digital Daily: «Forskjellen i tilbudet og etterspørselen av deler i informasjons-teknologi-bransjen er alvorlig», uttalte han.



«Vi sjekker innom mangelproblematikken hver morgen. Det er vanskelig å si når den er 100 % løst. Den er problematisk i andre kvartal.»

Selv om etterspørselen hos brikkeprodusenter gjerne bare bruker noen måneder på å stabilisere seg kan det ta lengre tid med de mer avanserte brikkene, på grunn av kompleksiteten i design og mangel på erfaring og ekspertise når det gjelder nye prosesser.



I verste fall kommer vi til å se en plutselig oppsving i prisene på forbrukerelektronikk i tiden som kommer.



iPhone 12-serien ble offer for mangel på deler når det gjaldt en rekke forskjellige brikker, og resultatet ble at det var vanskelig å få tak i de nye modellene i enkelte regioner i de første månedene etter at telefonene ble lansert. En kan jo spekulere i om Samsung ønsker å unngå å lansere en telefon som veldig få vil få tilgang til.



Det gjenstår å se hvor stor innvirkning denne avgjørelsen vil få for Samsungs kommende brettbare telefoner, som Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3, som etter sigende skal avsløres en gang i sommer, og ha en lignende flaggskip-prosessor. Det er ikke utelukket at vi kan komme til å oppleve en utsettelse, men siden dette er snakk om enheter som svært få faktisk kjøper, så kan det være at Samsung vil klare å produsere nok silisiumbrikker til å holde tritt med etterspørselen.