Sonys nye og lenge etterlengtede speilløse fullformatkamera kan bli avduket i neste uke

Sonys kamera-team har vårt travle i det siste, og ikke bare har de nylig annonsert et nytt Alpha A7R IV – det er også bare en uke siden de viste frem de speilløse APS-C-kameraene A6600 og A6100.

Nå har det imidlertid dukket opp en ny produktkode på den japanske kameraryktesiden Nokishita, som får fotoverdenen til å spekulere på om den japanske teknologigiganten kanskje har et nytt kamera på lur.

Den eneste informasjonen vi har så langt på modellnummeret WW942015 er at det skal være et nytt Alpha-kamera med støtte for 5 GHz trådløstilkobling. Dette modellnummeret passer ikke med noen av Sonys eksisterende kameraer, og kilder forteller til Sony Alpha Rumors at det skal være snakk om det nye fullformatkamera «mange har ventet på».

Ryktesider påstår også at annonseringen skal komme «veldig snart», og det kommer også frem at Sony skal holde to direktesendte pressekonferanser i september.

Ifølge informasjonen Sony Alpha Rumors har fått tak i, skal den andre pressekonferansen holdes 13. september under IBC (International Broadcasting Convention), og er skal det som kan være Alpha A7S III bli vist frem. Med tanke på at Alpha A7S II ble annonsert nettopp under IBC i 2015, så er det gode sjanser for at dette stemmer.

Når det er sagt, så har kilder også sagt til Sony Alpha Rumors at «A9 II-annonseringen skal komme innen en uke eller to», og at dette kameraet skal utstyres med en sensor på 33-36 MP «utrolige spesifikasjoner».

Etterfølgere til både A7S II og A9 har vært ventet lenge, og mange Sony-fans har nok vært utålmodige etter å høre mer om A7S III en god stund. Om det skulle være noe sannhetsgehalt i noen av disse påstandene, er det i hvert fall ikke lenge til vi får det bekreftet.