Sony potrebbe presentare settimana prossima la mirrorless full-frame che tutti aspettano

Il settore fotocamere di Sony è stato molto attivo negli ultimi mesi: non ha solo presentato la Alpha A7R IV a luglio, ma le mirrorless A6600 e A6100 APS-C sono state presentate solo una settimana fa.

Nel frattempo il codice di una nuova fotocamera Sony apparso sul sito giapponese Nokishita (che elenca tutti i modelli disponibili) lascia pensare che il gigante giapponese abbia in serbo qualche altra novità.

L'unica informazione che abbiamo al momento sul modello WW942015 è che si tratta di una nuova Alpha con supporto wireless a 5GHz. Si tratta di un codice mai visto finora e secondo alcune fonti attendibili di Sony Alpha Rumors dovrebbe essere una mirrorless full frame.

Secondo lo stesso sito un annuncio è imminente e in settembre dovrebbero esserci due conferenze stampa speciali.

La conferenza del 13 settembre dovrebbe essere dedicata alla presentazione dell'Alpha A7S III durante il IBC Show. E visto che il modello precedente Alpha A7S II è stato annunciato al IBC Show del 2015 ci sono buone possibilità che la notizia sia vera.

Altre fonti hanno però fatto sapere a Sony Alpha Rumors che nel giro di una-due settimane ci dovrebbe essere un annuncio su di un A9 con sensore da 33-36MP e "caratteristiche da urlo".

Si aspetta da tempo un aggiornamento per A7S II e A9 e per fortuna non bisognerà aspettare a lungo per scoprire cosa c'è di vero!