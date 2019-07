Sony FE 35mm f/1.8: finalmente l'annuncio ufficiale

C’era da tempo un buco a forma di grandangolo nella lineup degli obiettivi FE di Sony. Ma ora finalmente, dopo anni di richieste, Sony ha deciso di riempirlo.

Il grandangolo FE 35mm F/1.8 è stato realizzato per i modelli con sensore full-frame Sony Alpha, che includono A7 III e A7R III. E con un peso di soli 280g è il più leggero della sua categoria.

Costruito attorno a 11 elementi, l’obiettivo integra un singolo elemento asferico per la soppressione dell'aberrazione e della distorsione

La struttura è costruita per resistere a polvere e umidità mentre la distanza focale minima è di soli 22 cm. Il diaframma a 9 lamelle offre bokeh fluidi.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Sony) Image credit: Sony Immagine 2 di 2 (Image credit: Sony) Image credit: Sony

Sony dichiara che il suo grandangolo offre una qualità d'immagine eccellente da angolo ad angolo e un autofocus silenziosissimo. Caratteristica insolita per per un ottica di questo tipo è il pulsante di messa a fuoco manuale oltre a quello automatico.

Anche se nasce per i corpi macchina con sensore full-frame, questa ottica è compatibile anche con il formato APS-C come quello della A6400, in cui la lunghezza focale arriva a 52.5mm. Gli utenti Sony APS-C possono comunque già acquistare l’ottica E 35mm F1.8 OSS specifica per i loro modelli.

Questa ottica porta la lineup di Sony a 52 modelli, 34 dei quali ottimali per i modelli con sensore full-frame. Arriva a breve distanza dalla presentazione degli obiettivi Sony FE 600mm f/4 GM OSS e FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS.

L’obiettivo sarà disponibile ad agosto con un prezzo che negli USA dovrebbe essere sui 750 dollari. Non esattamente economico ma comunque in linea con i prezzi di altri obiettivi 35mm per mirrorless full frame.