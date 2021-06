Canon EOS R7 og EOS R8-rykter vitner om slutten for EOS M-systemet

Canon RF, selskapets speilløse kamerasystem, har så langt vært fokusert på toppmodeller innen fullformatsegmentet, som eksempelvis Canon EOS R5, men nå kan det være forandringer på ferde, ifølge nye rykter.



Det svært så pålitelige nettstedet Canon Rumors, som selv erklærer sin seneste ryktespredning som «plausibel, men fra en ubekreftet kilde», sier at Canon kan være i ferd med å forberede en lansering av opptil tre RF-kameraer med APS-C-sensorer.



Etter sigende skal disse tre kameraene være Canon EOS R7, som det tidligere har gått rykter om, en videologg-vennlig modell ved navn Canon EOS R8, og en Canon EOS R9, som skal være en nybegynnermodell. Hvis ryktene medfører riktighet vil dette nesten helt sikkert bety slutten for Canons eksisterende EOS M-system, som altså også er speilløst.

Canon EOS M-systemet, som ble lansert i 2012, er det speilløse motstykket til EF-fatningen innen DSLR-kameraer, og inkluderer kameraer som Canon EOS M50 Mark II og Canon EOS M6 Mark II.



Mengden objektiver som har vært tilgjengelig til systemet har vært relativt tynt, med bare åtte EF-M-linser lansert per dags dato, og i de senere år har kameragiganten hatt et voldsomt fokus på det nye RF-systemet.



Selv om RF-fatningen først og fremst ble laget med tanke på den nye serien speilløse fullformatkameraer, så har det lenge versert rykter om at systemet også i fremtiden kan bli brukt i rimeligere modeller med APS-C-sensorer.



Som Canon Rumors merker seg, så vil eventuelle nye og billigere modeller «bety slutten for EOS M-systemet». Det ymtes også om at Canon EOS R7, EOS R8 og EOS R9 alle kan ha samme sensor, slik at produksjonskostnadene holdes nede, og at de største forskjellene vil være utføringen i kamerahusene.

Canon EOS M50 Mark II (avbildet over) var en svært beskjeden oppdatering av EOS M50, der de fleste forbedringene lå i programvaren. (Image credit: Canon)

Kommer Canon til å skrote EOS M-kameraene?

Ryktene om tre APS-C-kameraer i RF-serien er helt ikke helt uberettigede, og hvis man tenker seg litt om, så gir et slikt trekk mening for Canon. Selskapet har tross alt brukt svært mye tid, penger og energi på å utvikle de nye RF-kameraene og -objektivene, og en «enfatningsstrategi» i det speilløse segmentet (som Sony ofte bemerker) er helt klart en mer økonomisk løsning.



Det har også vært påfallende få EOS M-annonseringer i den senere tid, noe som kan tyde på at dagens APS-C-sortiment begynner å ebbe ut. Særlig Canon EOS M50 Mark II føltes ut som et siste sukk for et system på vei ut, selv om det likevel fungerer som et greit nybegynnerkamera for mange.



Lanseringen av nye kameraer med APS-C-sensor og RF-fatning kan dog også være kompliserende, ikke minst på grunn av objektivene som må til. Alle dagens RF-linser er laget med tanke på bruk med fullformatkameraer – og selv om noen av de lavere brennviddene vil fungere greit med APS-C-sensorer, så må Canon potensielt lansere en del nye zoom- og vidvinkel-linser om EOS R7, ROS R8 og EOS R9 skal bli noe å trakte etter.



Spørsmålet blir også hva som kommer til å skje med dagens EOS M-system. Det mest sannsynlige scenariet er at Canon vil fortsette støtten, på samme måte som de gjør med Canons EF-fatning innen DSLR-verdenen – men uten lanseringen av nye produkter eller store firmware-oppdateringer. Dette vil føre til at Canons sortiment blir noe rotete, men slikt er umulig å unngå i overgangsfaser. Slike perioder har også, historisk sett, bydd på problemer for speilrefleksrivaler som Nikon.

Dog, ingenting er per nå sikkert. Nye APS-C-kameraer med RF-fatning er fortsatt bare på ryktestadiet, og ifølge Canon Rumors forventes ikke det første kameraet i serien (Canon EOS R7) lansert før tidligst på tampen av 2021, eventuelt tidlig i 2022. Inntil en eventuell lansering er det ingen tvil om at Canons EOS M-kameraene fortsatt er solide og rimelige alternativer for nybegynnere, selv om systemet kanskje ikke ender opp med å få like lang levetid som eksempelvis Fujifilms X-serie.