Sony lanserer WF-1000XM3 – støydempende øreplugger helt uten en tråd

I kjølvannet av den enorme suksessen til Sonys toppmodell innen støydempende hodetelefoner, WH-1000XM3, har den japanske teknologigiganten bestemt seg for å inkludere enda et medlem i familien – ørepropper helt uten en tråd.



Navnet er ikke det eneste som ligner, Sony WF-1000XM3 bringer med seg mye av det som appellerer med de eksisterende hodetelefonene, men i en langt mer portabel formfaktor.

Et av de mest imponerende aspektene ved WH-1000XM3, og et som bidrar sterkt til å gjøre de et av de beste trådløse hodesettene på markedet i dag, er hvordan de utfører støydempingen, og med disse nye trådløse ørepluggene lover Sony den samme kvaliteten.



To eksterne mikrofoner på hver øreplugg registrerer ekstern støy, og en dedikert QN1e-støyprosessor (en forbedret utgave av QN1 som satt i WH-1000XM3) bruker denne informasjonen til å filtrere ut bakgrunnsstøy og romklang.



Denne samme prosessoren har også ansvaret for å fungere som en 24 bit DAC, på samme måte som i WH-1000XM3. Kombinerer man dette med «Digital Sound Enhancement Engine X» – Sonys navn på en egenskap som oppskalerer lyd i et komprimert format, slik at noe av den tapte informasjonen blir gjenskapt – og man har et par øreplugger som burde konkurrere godt med storebror WH-1000XM3.

En vanlig klage når det gjelder øreplugger som ikke har noen kabler er at mange opplever tilkoplingsproblemer, ofte forårsaket av at den ene øreproppen må kople seg til den andre via Bluetooth. Apples Airpods unngår dette ved å integrere dedikerte brikker slik at begge proppene koples direkte mot enheten som brukes. Sony tar i bruk en lignende strategi med WF-1000XM3, hvilket lover godt for stabiliteten i bruk.



WF-1000XM3 har etter sigende en batteritid på 6 timer, og i likhet med de fleste andre helt trådløse ørepropper får man med et ladeetui, i dette tilfellet et som kan lade proppene tre hele ganger, noe som muliggjør 24 timer med lyttetid på farten. Støtte for hurtiglading vil også kunne gi en 90 minutter lyttetid etter en liten timinutter med lading.

En annen fjong egenskap proppene har lånt fra storebroren er Sonys «Quick Attention», som gjør at man kan plassere en finger på berøringskontrollen på den venstre pluggen, slik at volumet senkes, lyd utenfra slippes til og man raskt kan lydmessig orientere seg.



Sony WF-1000XM3 kommer i fargene sort og sølv og blir tilgjengelige senere denne måneden for snaue 2500 kroner.