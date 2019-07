WF-1000XM3: i nuovi auricolari true wireless Sony

Seguendo la scia del successo delle cuffie con cancellazione del rumore top di gamma Sony (le WH-1000XM3), il gigante della tecnologia giapponese ha aggiunto un altro membro alla famiglia degli auricolari true wireless.

Sono state analogamente chiamati Sony WF-1000XM3, e hanno molto in comune con la variante over-ear, con il vantaggio del formato portatile.

Leggi la nostra recensione: Sony WH-1000XM3

Immagine 1 di 4 Image credit: Sony (Image credit: Sony) Immagine 2 di 4 Image credit: Sony (Image credit: Sony) Immagine 3 di 4 Image credit: Sony (Image credit: Sony) Immagine 4 di 4 Image credit: Sony (Image credit: Sony)

Uno degli aspetti più impressionanti delle WH-1000XM3, e che le rende le migliori cuffie wireless disponibili sul mercato oggi, è la cancellazione del rumore. Con i nuovi auricolari true wireless, Sony promette la stessa qualità.

Un paio di microfoni esterni su ciascun auricolare indirizzano i rumori esterni al chip QN1 per la cancellazione del rumore, che blocca i rumori di fondo e dell'ambiente circostante.

Lo stesso chip, migliorato rispetto al QN1 delle WH-1000XM3, è anche in questi auricolari responsabile della conversione D/A a 24 bit. Combinato con il Digital Sound Enhancement Engine HX di Sony, che converte l'audio in un formato compresso per ripristinare la fedeltà originaria, dovrebbe rendere il suono di questi auricolari ricco tanto quanto quello del modello over-ear.

Image credit: Sony (Image credit: Sony)

Spesso ci si lamente degli auricolari true wireless per i problemi di connettività via Bluetooth. Gli AirPod di Apple non hanno questi problemi grazie a un chip dedicato che connette entrambi gli auricolari direttamente al dispositivo, e Sony impiega una strategia simile con i suoi WF-1000XM3, promettendo una stabilità maggiore.

I WF-1000XM3 dovrebbero avere una durata massima della batteria di 6 ore e, come la maggior parte degli auricolari true wireless, vengono venduti con una custodia per la ricarica in grado di ricaricarli altre tre volte, per un totale di 24 ore di autonomia. Una funzione per la ricarica rapida dovrebbe essere in grado di garantire 90 minuti di utilizzo con una ricarica veloce da 10 minuti.

Image credit: Sony (Image credit: Sony)

Un'altra funzione davvero interessante presa dal modello over-ear è la modalità Quick Attention di Sony, che vi permette di abbassare momentaneamente il volume dell'audio per ascoltare i rumori circostanti semplicemente appoggiando il dito sul controllo touch dell'auricolare sinistro, in modo da poter ascoltare ciò che sta succedendo intorno a voi.

Gli auricolari true wireless Sony WF-1000XM3 saranno disponibili per l'acquisto da luglio, in nero e in platinum silver, a un prezzo di 230 dollari.