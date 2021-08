Samsung Galaxy S22 virker svært lik Galaxy S21 ifølge ny lekkasje

Hvis du hadde forhåpninger om at Samsung Galaxy S22-serien kom til å bringe med seg revolusjonerende nyvinninger kontra Galaxy S21-serien, så kan det godt hende du blir skuffet. De seneste lekkasjene om smarttelefonene ymter om at det blir mye av det samme.



Ice Universe (en lekkasjemaker som ofte treffer blink) har lagt ut en rekke detaljer om de kommende telefonene på Weibo. Mye av informasjonen speiler en lekkasje vi har skrevet om tidligere, og det kan godt være at dette kommer fra de samme kildene, gitt at Ice Universe hevder at stoffet allerede har blitt «oppsummert i forskjellige kanaler.»



Det er likevel en del nytt her, inkludert påstander om at Samsung Galaxy S22 og Samsung Galaxy S22+ kommer til å ha en skjerm med en oppløsning på FHD+ og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og at Samsung Galaxy S22 Ultra, på sin side, vil ha QHD+ og 120 Hz oppdateringsfrekvens. Dette matcher Galaxy S21-serien, selv om skjermstørrelsene varierer noe, siden de nye skal være på 6,06 tommer, 6,55 tommer og 6,81 tommer, i stigende rekkefølge alt ettersom hvilken modell det er snakk om.

Kameraene høres også velkjente ut, men ikke identiske. Etter sigende skal Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22+ ha et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og et telefotokamera på 12 MP og 3x optisk zoom. Det vil i praksis si at det ikke er de samme sensorene som i S21-serien, men det er likevel snakk om omtrentlig samme konfigurasjon og zoom.



Historien er omtrent den samme når det gjelder Samsung Galaxy S22 Ultra, som tydeligvis skal få et par telefotokameraer på 12 MP, istedenfor 10 MP-variantene som sitter i Galaxy S21 Ultra, men ellers ser ut til å ha et kamerasystem som virker identisk som forgjengerens – inkludert et hovedkamera på 108 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og optisk zoom på 3x og 10x.



Ice Universe gjentar også informasjon fra den foregående lekkasjen når han sier at designet kommer til å være lignende det man finner i Samsung Galaxy S21-serien. Rent spesifikt, så sies det at telefonene skal få en «modifisert versjon» av Samsung Galaxy S21-designet.



Til slutt nevnes batteristørrelser, og igjen gjentas informasjonen fra gårsdagens lekkasje, der det sies at Galaxy S22 skal ha et batteri på 3800 mAh, Galaxy S22+ et på 4600 mAh og Galaxy S22 Ultra et på 5000 mAh.

Om du allerede har en Galaxy S21, så er det lite som tyder på at du bør skifte telefon med det første. (Image credit: TechRadar)

Galaxy S22 og S22+ kan faktisk være dårligere enn forgjengerne på enkelte områder

Ikke bare later spesifikasjonene og designet til Samsung Galaxy S22-serien til å ligge tett opp mot det i S21-serien, men grunnmodellen (Galaxy S22) og Galaxy S22+ kan faktisk se ut til å ha noen små nedgraderinger når det gjelder skjermstørrelse og batteritid.



Samsung Galaxy S21 har en skjerm på 6,2 tommer, noe større enn det ryktene sier etterfølgeren skal ha, og et større batteri, på 4000 mAh; mens Galaxy S21 Plus har en større skjerm (6,7 tommer) og et batteri på 4800 mAh.



Forskjellene er med andre ord ikke enorme, men det later til at forgjengerne rett og slett har litt bedre spesifikasjoner. Hvis man også tar med i regninga at det er en del andre likheter mellom telefonseriene, så kan årets Samsung-telefoner potensielt bli skuffende. Samtidig vet vi ikke hva slags prisnivå det sørkoreanske selskapet kommer til å legge seg på i år. Gitt de noe beskjedne spesifikasjonene kan det hende at vi blir servert et knippe flaggskip-røverkjøp på tampen av året.

Via GSMArena