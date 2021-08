Samsung er ikke lenger verdens største mobiltelefonprodusent

En ny rapport hevder at Samsung har mistet sin posisjon som verdens største produsent av smarttelefoner – nå har den kinesiske utfordreren Xiaomi tatt over tronen.



De seneste tallene fra Counterpoint Research viser at Xiaomi nå har tatt tronen fra Samsung, i kjøvannet av en utrolig periode med vekst over de siste månedene.



Forskningen fant at Xiaomi-salgene vokste med 26 % i juni 2021, sammenlignet med måneden før, og kastet dermed selskapet forbi både Apple og Samsung til toppen av podiet. Veksten gav Xiaomi 17,1 % av det globale smarttelefonmarkedet, mens Samsung har 15,7 %.

Xiaomi på topp

Nyheten kommer dog ikke brått på, Xiaomi har i den senere tid gjort det svært godt, og flere industrianalytikere fremhever selskapets vekst og suksess så langt i 2021.



Ifølge en rapport fra analysefirmaet Strategy Analytics, gikk selskapet også forbi Samsung, og ble den største smarttelefonprodusenten i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika) i andre kvartal i 2021, etter et enormt oppsving i forsendelser, en økning på 67,1 %, sammenlignet med fjoråret.



En annen rapport, fra Omdia, hevdet også nylig at Xiaomi (da rapporten ble skrevet) var den nest største leverandøren av smarttelefoner globalt (bak Samsung), på bakgrunn av en stigning i forsendelser i 2021.



Ledelsen ser ut til å fortsette å vokse over de neste månedene, siden Xiaomi akkurat nå er i ferd med å lansere sine nye flaggskiptelefoner, samt andre produkter, inkludert Mi Pad 5-serien.



Counterpoint Research merket seg at nedgangen til de andre kinesiske storprodusentene av smarttelefoner, Huawei og Honor, har skapt et vakuum som Xiaomi har kunnet dra nytte av, noe som har ført til at selskapet har økt stort i hjemlandet.



Samsungs produksjonsnivå ble heller ikke hjulpet av en bølge COVID-19-smitte i selskapets fabrikker i Vietnam, hvilket førte til problemer med antall enheter produsert, og som på sikt kan medføre en langtvarende effekt