Samsung Galaxy S22 – lanseringsdato, pris, nyheter og lekkasjer

Samsung Galaxy S22 ventes å bli selskapets neste rekke av mobilflaggskip. Vi regner med at den vil inneholde arvtagerne til 2021-modellene Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra.

Vi har allerede snappet opp lekkasjer og rykter om Samsung Galaxy S22-serien. Vi har dessuten gjort oss noen tanker om hvilke forbedringer selskapet kan gjøre med denne serien.

Den nåværende modellen Samsung Galaxy S21 Ultra inntok i februar 2021 plassen som den tredje mest solgte mobiltelefonen i det norske markedet, bak to modeller fra Apple (via itavisen.no). Denne mobilen slo seg dessuten rett inn på førsteplassen i vår rangering av de beste mobiltelefonene på markedet.

Vi vet ennå ikke så mye om hva Samsung pønsker på til sin neste rekke av flaggskip i Galaxy S-serien, og vi er temmelig sikre på at vi vil få høre om Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 FE og Galaxy Z Flip 3 før vi hører om S22. Samsung Galaxy Note 21 er trolig lagt på is, og dermed kan S22 bli Samsungs neste toppmodell for massemarkedet.

Nedenfor samler vi alle de lekkasjene, ryktene og nyhetene vi snapper opp om Samsung Galaxy S22 inntil den blir lansert, sannsynligvis i begynnelsen av 2022. Vi vil ta for oss detaljer om utgivelsesdatoen til Galaxy S22, samt pris, egenskaper og mye mer.

Nedenfor kan du også lese om det vi ønsker oss at Samsung forbedrer i forbindelse med de neste toppmodellene i Galaxy S-rekken.

Latest news En lekkasje har avslørt de mulige kameraspesifikasjonene for Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus. Det kan tyde på store forandringer.

Rett på sak

Hva er det? Samsungs mobilflaggskip i 2022.

Samsungs mobilflaggskip i 2022. Når kommer den? Høyst sannsynlig i begynnelsen av 2022, kanskje i januar.

Høyst sannsynlig i begynnelsen av 2022, kanskje i januar. Hva vil den koste? Regn med rundt 8000 kroner eller mer.

Samsung Galaxy S22 – slippdato og pris

Vi vet ikke mye om lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S22, men vi venter oss at Samsung følger omtrent den samme tidsplanen som i 2021. Her kjørte de en tidligere lansering enn de hadde gjort årene i forveien, og avduket mobilen allerede i midten av januar.

Betyr dette at vi vil få se Samsung Galaxy S22-serien i januar 2022? Det er ingen garanti, og Samsung kan bestemme seg for å ta opp igjen tidligere vaner og slippe telefonen i februar eller mars. De kan også bestemme seg for en annen strategi, for eksempel å kjøre avdukingen og lanseringen på en enda tidligere dato.

(Image credit: TechRadar)

Særlig en tidligere dato kan være en mulighet, ettersom det ser ut til at det trolig ikke kommer en Samsung Galaxy Note 21, noe som innebærer at det vil oppstå et stort hull mellom de vanlige (altså ikke-foldbare) Samsung-flaggskipene.

Men vi tviler også på at Samsung vil lansere to S-numre samme år, og en lekkasje tyder på at Samsung Galaxy S21 FE i stedet vil overta plassen til Note.

Så selv om vi ennå ikke vet hva vi kan vente oss fra Samsung, er vår beste gjetning at de nok en gang velger en lansering i januar. Vi vil sørge for å bidra med flere detaljer når lekkasjer begynner å gi oss klarere antagelser om slippdatoen.

Det samme gjelder prisen. Vi vet ennå ikke noe med sikkerhet, men vi regner med at S22-serien vil legge seg på omtrent det samme prisnivået som Galaxy S21-serien. Nedenfor finner du en rekke av de beste tilbudene som i øyeblikket er tilgjengelige for Samsungs mobilflaggskip fra 2021.

Design og skjerm

Vi får kanskje se litt andre skjermstørrelser i Samsung Galaxy S22-serien enn i Galaxy S21-modellene. En kilde hevder at Galaxy S22 vil få en skjerm på 6,06 tommer (ned fra 6,2 tommer på S21), Galaxy S22 Plus en skjerm på 6,55 tommer (ned fra 6,7) og at S22 Ultra kanskje kan få en skjerm på 6,81 tommer (opp fra 6,8).

Dessuten hevder denne kilden at av de kommende modellene er det bare Samsung Galaxy S22 Ultra som får en LTPO-skjerm. Det betyr trolig at dette blir den eneste av modellene med en variabel oppdateringsfrekvens. Det kan også bli den eneste av dem med bakside i glass, ettersom Samsung Galaxy S22 Plus skal endres til plast, og standardmodellen av S21 allerede har en bakside i plast.

Kamera og batteri

På kamerafronten har vi hørt at Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus vil få en hovedsensor på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og en telelinse på 12 MP (med mulighet for inntil 3 x optisk zoom). Dette vil innebære en stor endring fra forgjengernes 12 MP hovedsensor, 12 MP ultravidvinkel og 64 MP telefoto.

Mye taler for at Galaxy S22 ikke vil få en 3D-flyvetidssensor (ToF) tilknyttet kameraet på baksiden. Dette er ikke noen stor overraskelse, ettersom den heller ikke fantes på Galaxy S21. Men det kan være en skuffelse for dem som har savnet den.

Når det gjelder Samsung Galaxy S22 Ultra kan meldingene tyde på at den vil få et hovedkamera på 200 MP og et skjermintegrert selfiekamera.

En av disse kildene hevder dessuten at man kan vente seg en kontinuerlig optisk zoom. Det innebærer at alle zoom-nivåer opp til det maksimale optiske nivået (trolig 10 x) vil være optiske. Her må de fleste telefoner ty til digital eller hybrid zoom for de mellomliggende zoom-områdene.

Ryktene om et selfiekamera innenfor skjermen er imidlertid langt mer usikre, ettersom en kilde senere har sagt at Galaxy S22 ikke vil få dette. Dette skyldes at kvaliteten tilsynelatende ikke er høy nok, at selve kameraet angivelig fremdeles skal være synlig under skjermen og at Samsung rett og slett ikke kan produsere nok av dem ennå.

Vi vet ikke så mye om batteriet ennå, men Samsung har selv bekreftet at det ikke vil følge ladere med i esken til deres fremtidige smarttelefoner. Dermed kan du regne med å måtte kjøpe en separat lader i tillegg til ditt neste flaggskip fra Samsung – hvis du ikke allerede har en, da.

Spesifikasjoner og funksjoner

En kilde sier at man kan vente seg en Exynos-prosessor i spann med en AMD GPU. Dette er noe vi har hørt før, da en lekkasje av langt eldre dato tydet på at Samsung samarbeidet med AMD om en ny brikke.

Dette partnerskapet med AMD er senere blitt bekreftet, og nå vet vi dessuten at det vil gi brikken egenskaper som strålesporing (ray tracing) og variable skyggefunksjoner. Denne blir trolig å Samsung Galaxy S22.

Hva vi ønsker oss

Mens vi venter på å få høre mer om Samsung Galaxy S22 har vi gjort oss noen tanker om hvilke forbedringer vi gjerne ser at selskapet gjør til sin neste flaggskipserie.

1. Få tilbake microSD-støtten

Dette er en enkel løsning, og det var et tilbakeskritt for Samsung å eliminere denne støtten, ettersom selskapet nesten alltid har tilbudt støtte for microSD i sine smarttelefoner. I den nåværende situasjonen betyr dette at man med Samsung Galaxy S21 ikke har mulighet til å utvide lagringsplassen, ettersom disse enhetene ikke har et slikt kortspor.

Har du kjøpt Samsung Galaxy S21 Ultra med 128 GB? Du er fastlåst til den lagringsplassen telefonen leveres med, og kan ikke utvide den om behovet skulle melde seg. Dette gjelder også andre merker, som Apple, men vi satte pris på det da Samsung faktisk tilbød denne muligheten.

2. Tilby flere lagringsmuligheter

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Med tanke på lagringsplassen burde Galaxy S22-serien tilby brukerne valget mellom flere lagringsmuligheter. Det gjelder særlig hvis selskapet bestemmer seg for å ikke begynne å støtte microSD-kort igjen.

Med Galaxy S21 tilbys du bare varianter med lagringsplass på 128 GB og 256 GB. Hvis du kan tenke deg større plass må du velge den større modellen Galaxy S21 Ultra.

3. Senk prisen

Samsung Galaxy S21-serien har falt i pris sammenlignet med smarttelefoner fra 2020, og det er en beundringsverdig bragd fra selskapets side. Vi ser gjerne at prisene senkes enda mer i 2022.

Dette er naturligvis et krevende ønske. Galaxy S21 Ultra er full av avansert teknologi i toppklassen, og det er usannsynlig at selskapet vil være i stand til å senke prisene mer enn de allerede har gjort med 2021-telefonen.

Det må imidlertid nevnes at flere av spesifikasjonene ble svekket fra Galaxy S20 til Galaxy S21. Hvis selskapet fortsetter å tilby litt lavere spesifikasjoner enn vi er blitt vant til, ser vi gjerne at prisen senkes ytterlige for å gjenspeile dette.

4. Gjør standardmodellene mer spennende

Samsung Galaxy S21 Plus (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus er kanskje ikke de mest spennende smarttelefonene på markedet, men de er likevel gode modeller. Vi i TechRadar ga hver av dem fire stjerner, og vi gikk opp til fire og en halv for den litt mer innovative Galaxy S21 Ultra.

Vi vet ikke helt hvordan, men vi kunne godt tenkt oss at de to rimeligere modellene som temmelig sikkert vil lanseres i 2022 fikk glede av en større andel av innovasjonen. Dette gjelder for eksempel støtte for S-Pen eller et teleobjektiv med 100 x zoom.

Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus representerte en nedgradering i forhold til forgjengerne, ser vi gjerne at Samsung gjør de neste modellene en smule mer spennende når de kommer i 2022.

5. Unngå «Glastic»

Dette er kanskje ikke noe alle bryr seg om, men Galaxy S21 gikk bort fra en bakside i glass og skiftet til «glasstic». Det er Samsungs egen betegnelse på en hybrid av glass og plast, og det oppleves ikke som like førsteklasses.

Både Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra beholdt imidlertid glasset, og vi ser gjerne at selskapet velger dette materialet på alle modellene i Samsung Galaxy S22-serien.

6. Bredere støtte for S-Pen på Ultra

En S Pen som brukes på en Samsung Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Samsung)

Du trenger ikke lenger å kjøpe en Galaxy Note-mobil for å få oppleve fordelene med en pekepenn fra Samsung. Nå kan du i stedet velge Galaxy S21 Ultra. Vi opplevde pekepennfunksjonaliteten som nyttig, og for deg som gjerne vil ha denne typen tilbehør, er det et flott tilskudd.

Støtten for S-Pen er imidlertid ikke så omfattende som på Galaxy Note-serien. Enkelte funksjoner krever for eksempel S Pen Pro. Vi håper Samsung til sin S22-serie utvikler S-Pen-funksjonaliteten i langt større grad.