Samsung Galaxy S10 Plus har det beste selfie-kameraet noensinne, ifølge DxOMark

Det har ikke gått mange dagene siden Samsung Galaxy S10+ ble lansert, men den har allerede rukket å motta utmerkelser for sine fotoegenskaper i form av to topplasseringer fra det uavhengige testlaboratoriet DxOMark.

Så sent som for en måned siden lanserte DxOMark en ny test for selfie-kameraer som er utviklet spesielt for finne det beste frontkameraet blant dagens modeller. Galaxy S10+ med sitt doble kameraoppsett har altså tatt topplasseringen i denne testen, med et resultat på 96 poeng på DxOMarks skala.

I en oppsummering trekker de frem «den gode eksponeringen av ansikter i de fleste situasjoner og behagelige hudtoner, hvitbalanse og fargegjengivelse», og testen omtaler også «kameraets detaljrikdom i skarpt lys ved alle slags avstander».

Samtidig er ikke alt bare fryd og gammen, og DxOMark kommenterer også at «den korte fokusdybden gjør at ansikter kan bli uskarpe i gruppebilder mens bakgrunnene kan bli mer uskarpe enn ønsket», og at «selfies kan få dempede farger i svakt lys».

Hovedkameraet til Galaxy S10+ får også en topplassering av DxOMark, men må dele førsteplassen med Huawei Mate 20 Pro som også har en totalkarakter på 109.

Ifølge DxOMark er Galaxy S10+ utstyrt med «det beste kameraet vi har sett i en Samsung-telefon, og dette blir garantert en av telefonene de andre må slå i 2019».

Vi i TechRadar jobber selvfølgelig med å teste Samsung Galaxy S10+ og de andre modellene i S10-serien grundig, og i mellomtiden kan du ta en titt på våre førsteinntrykksaker på Galaxy S10, S10+ og S10e.