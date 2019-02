Galaxy S10 er lansert, sammen med Samsungs første brettbare mobil Galaxy Fold

Det var egentlig Samsung Galaxy S10 vi alle ventet på, men det var Galaxy Fold som stjal showet i kveld.

Samsung har avholdt sitt årlige Unpacked-arrangement, og ved siden av telefonene vi visste kom så hadde Samsung også en hel rekke andre produkter å vise frem. Faktisk snakker Samsung nå om at Galaxy er et helt økosystem av enheter som skal fungere sømløst sammen. Vi tar dem for oss en etter en.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold er unektelig et imponerende produkt ved første øyekast. Det å kunne brette telefonen din ut og umiddelbart fortsette med det du holdt på med på en stor skjerm ser veldig fristende ut. Samsung kaller også spesifikt enheten for en hybrid mellom telefon og nettbrett.

Den har altså en liten skjerm på forsiden som du kan bruke når enheten er sammenslått, og når du folder den ut avsløres en stor og sømløs skjerm på 7,3 tommer.

Samsung skryter spesielt av den avanserte hengslen som gjør det hele mulig, men de sa mindre om den fleksible skjermen. Hvordan denne er å bruke i praksis blir det altså spennende finne ut mer om når vi får våre egne hender på en ekte enhet.

Bilde 1 av 3 Samsung Galaxy Fold Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

Galaxy Fold er utstyrt med hele seks kameraer – tre på baksiden, et på forsiden og to på innsiden – og det skal sikre at du skal kunne ta gode bilder uansett hvordan du holder den. Kameraoppsettet på baksiden er ganske likt det vi finner i Galaxy S10, med et hovedkamera på 12 MP, et telefotokamera på 12 MP og et ultravidvinkelkamera på 16 MP.

Av andre spesifikasjoner kan vi nevne at batteriet er på 4380 mAh, prosessoren oppgis å være en 7 nm-sak med åtte kjerner, og den skal ha 12 GB RAM og 512 GB lagring.

Norsk pris er ikke kjent ennå, men vi kan regne med at den blir rimelig dyr her hjemme – den amerikanske prisen er nemlig oppgitt til 1980 dollar eller rundt 17 000 kr. Samsung Norge oppgir at den skal bli tilgjengelig her i andre kvartal 2019.

Galaxy S10, S10+, S10e og S10 5G

Etter alle lekkasjene vi har sett de siste ukene hadde ikke Samsung så mange overraskelser igjen når det gjaldt Galaxy S10 og Galaxy S10+ – de nye toppmodellene er her og de ser som forventet flotte ut. Vi fikk et glimt av det nye tilskuddet S10e, som skal være en mindre og litt mer nedstrippet modell.

S10e har en 5,8 tommer skjerm, S10 har en skjerm på 6,1 tommer og S10+ er på 6,4 tommer, men utover størrelsen har de i all hovedsak det samme designet.

Skjermene har som forventet kamerahull i høyre hjørne, og som ryktene tilsa har S10 og S10e ett frontkamera mens S10+ har to.

Samsung skryter også av at de nye telefonene har såkalt dynamiske AMOLED-skjermer, men nøyaktig hva dette betyr vet vi ikke så mye om ennå. De nevnte imidlertid at skjermen støtter HDR10+, så video burde i hvert fall potensielt se veldig bra ut.

Bygget inn i skjermen finner vi også det Samsung kaller verdens første ultrasoniske fingeravtrykkleser. Selv om vi har sett skjerminnebygde fingeravtrykklesere før, så skal dette altså være en bedre teknologi som fungerer i sterkt sollys og når telefonen er våt. Samtidig legges de stor vekt på at de har sikret at det skal være svært vanskelig å forfalske fingeravtrykket ditt.

Det nye kameraoppsettet får også mye oppmerksomhet, og det består av et 12 MP hovedkamera, et 12 MP telefotokamera og et 16 MP 123 graders ultravidvinkelkamera. (S10e har kun to kameraer bak, og dropper dermed teleobjektivet.)

Slike oppsett har etter hvert blitt ganske vanlig på dagens toppmodeller, men vi kan hvert fall si at ultravidvinkelkameraet imponerte ved å få med enormt mye i utsnittene da det ble demonstrert på scenen. Utover det må vi bare vente og se hvordan det yter når vi får hendene våre på det.

Det er imidlertid spennende at Samsung har gjort en avtale med Adobe, som har ført til at de har inkludert Adobe Premiere Rush CC på telefonene. Dermed burde det bli enkelt å gjøre redigere videoer og laste dem opp på nett.

Det ble også bekreftet at S10 og S10+ støtter toveis lading, og det gjør at du for eksempel kan lade de nye Galaxy Buds (som vi kommer tilbake til), ganske enkelt ved å legge dem oppå telefonen.

Galaxy S10 og Galaxy S10+ vil komme i fargene Prism White og Prism Black, og Galaxy S10e i fargene Prism White, Prism Black og Prism Green. Galaxy S10+ 512 GB og 1 TB kommer i tillegg i et nytt premium-materiale kalt Ceramic Black.

Galaxy S10-telefonene skal komme i salg fra 8. mars, og prisene ligger på 9490 kr for Galaxy S10, 7990 kr for Galaxy S10e og 10.490 kr for S10+ 128 GB, 12.990 kr for Galaxy S10+ 512 GB og 16.790 kr for 1 TB-utgaven.

Forhåndsbestilling skal starte allerede i morgen 21. februar.

Samsung Galaxy S10 5G

I tillegg til de tre nevnte Galaxy S10-modellene ble det også vist frem en variant av Galaxy S10 med 5G, og dette må kunne kalles en ultratoppmodell med 6,7 tommer skjerm og et batteri på 4500 mAh.

Den har også et fjerde dybdekamera som skal gjøre det mulig å legge til uskarpe bakgrunnen i videoopptak i sanntid.

Vi vet fortsatt ikke pris og tilgjengelighet på denne modellen, men vi må bare regne med at også denne i likhet med Galaxy Fold blir ekstremt dyr her hjemme.

Galaxy Buds

Samsungs nye helt trådløse ørepropper inngår i det Samsung kaller for det nye Galaxy-økossystemet. Dette innebærer blant annet at de er utstyrt med støtte for trådløs lading, så de kan altså lades direkte fra Galaxy S10.

Det skal også være utrolig enkelt å koble dem til andre Galaxy-enheter, og det ble demonstrert hvordan du kan motta en samtale på telefonen mens du bruker proppene til å se på en film på nettbrettet ditt.

Galaxy Buds er utstyrt med såkalt Active Ambient Sound som skal gjøre deg mer oppmerksom på omgivelsene, samtidig som du lytter til musikk eller holder en samtale. Akkurat hvordan dette fungerer sa imidlertid Samsung lite om.

De er også utstyrt med støtte for Bixby, men de fleste kunne nok ønske seg at de hadde støtte for Google Assistant i stedet.

Proppene skal holde det gående i 6 timer på en opplading, og i tillegg gir etuiet 7 ekstra timer.

Galaxy Buds skal dukke opp i norske butikker 29. mars i fargene sort og hvit, og til en veiledende pris på 1590 kr.

Galaxy Watch Active og Galaxy Fit

Watch Active er en slankere utgave av Galaxy Watch som er ment for trening og annen aktivitet. Den er ikke overraskende vanntett, men Samsung lover også at den gir deg en fullverdig smartklokkeopplevelse.

Galaxy Fit er et nytt aktivitetsarmbånd med en fullverdig og fargerik AMOLED-skjerm, mens Galaxy Fit Essential er en litt enklere utgave med en mindre såkalt PMOLED-skjerm. Det er tydelig at disse to er ment å konkurrere med de mange gode og rimelige aktivitetsbåndene som har dukket opp de siste årene.

Både Watch Active og Galaxy Fit-båndene kan spore seks ulike aktiviteter automatisk og en rekke andre aktiviteter manuelt, og de kan også spore søvn.

Galaxy Fit er ellers utstyrt med et større batteri, NFC og noe mer avansert sporing som blant annet kan måle stress.

Denne stressmålingen finner man også i Watch Active, sammen med Bluetooth, GPS og Wifi. Alle enhetene er ikke overraskende utstyrt med pulsmåler.

I tillegg støtter også både Galaxy Watch Active og Galaxy Fit trådløs lading, og de kan dermed lades direkte fra Galaxy S10 på samme måte som Galaxy Buds.

Galaxy Watch Active kommer i salg 22. mars i fargene sølv, sort og rosegull, og til en veiledende pris på 2490 kr.

Galaxy Fit og Fit Essential kommer på sin sine i salg i slutten av april, til henholdsvis 999 kr og 499 kr.