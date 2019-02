Samsung Galaxy S10 Plus har ifølge DxOMark det bedste selfie-kamera

Den blev officielt afsløret for et par dage siden , men Samsung Galaxy S10 Plus indkasserer allerede høje karakterer for sine fotoevner hos DxOMark, industristandarden for alt hvad der har med smartphone-kameraer at gøre.

Sidste måned annoncerede DxOMark en ny testmetode til selfie-kameraer i smartphones , som er specielt designet til at udpege de bedste frontkameraer. Med sine dual selfie-sensorer og ekstra RGB-dybdekamera har Galaxy S10 Plus allerede indtaget førstepladsen med en imponerende samlet karakter på 96 på DxOMarks selfie-skala.

I deres anmeldelse skriver de: ”God motiveksponering på ansigter under de fleste forhold” og ”pæne hudtoner, hvidbalance og farvegengivelse”. Anmeldelsen priser desuden selfie-kameraets ”detaljer i stærk belysning på alle afstande”.

Naturligvis har den ikke scoret højt på alle parametre, og DxOMark noterer sig, at kameraets snævre skarphedsdybde kan resultere i ”bløde ansigter i gruppeportrætter og for bløde baggrundsdetaljer”, samt at selfie-billeder kan få ”kedelige farver ved lav belysning”.

Det fremragende selfie-kamera er dog ikke alene om at få ros, idet kamerasetuppet på bagsiden af Galaxy S10 Plus ligeledes indtager en førsteplads , som de dog skal dele med Huawei Mate 20 Pro – begge telefoner har fået en samlet karakter på 109 points fra DxOMarks