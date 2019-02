Samsung Galaxy S10 lanceret sammen med den foldbare phablet, Galaxy Fold

Vi ventede alle på Samsung Galaxy S10, men det endte med at være Galaxy Fold, som stjal showet til onsdagens lancering.

Samsung afhold sit årlige Unpacked-arrangement, og udover telefonerne viste de også en række andre produkter frem. Samsung taler selv om et helt økosystem af enheder, som skal fungere helt gnidningsfrit sammen. VI tager dem her én efter en…

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold er ved første øjekast uden tvivl et imponerende produkt. Det at kunne folde telefonen ud og øjeblikkeligt fortsætte på den større skærm, ser vældig interessant ud. Samsung kalder da også selv enheden for en hybrid imellem en telefon og en tablet.

Den har en lille skærm på forsiden, som du kan bruge, når enheden er klappet sammen, og når du folder den ud, afsløres den store skærm på 7.3 tommer.

Samsung praler med de avancerede hængsel, som gør dette muligt, men de sagde ikke ret meget om den fleksible skærm. Hvordan den er at bruge i praksis, bliver derfor spændende at finde ud af, når vi selv får fingre i en enhed.

Billede 1 af 3 Samsung Galaxy Fold Billede 2 af 3 Billede 3 af 3

Galaxy Fold er udstyret med hele seks kameraer – tre på bagsiden, ét på forsiden og to på indersiden – der skal sikre, at du kan tage gode billeder, uanset hvordan du holder den.

Kamerasetuppet på bagsiden ligner lidt det vi også ser på Galaxy S10, med et hovedkamera på 12MP, et telefotokamera på 12MP og et ultravidvinkelkamera på 16MP.

Af yderligere specifikationer kan vi nævne, at batteriet er på 4.380mAh, processoren opgives til at være en 7nm-sag med otte kerner, den har 12GB RAM og 512Gb lagerplads.

Vi har endnu ikke fået oplyst nogen dansk pris, men forvent at den bliver meget dyr. Den amerikanske pris er opgivet til 1.980 dollars. Omregnet til danske kroner bliver det 13.000 kroner. Heri kommer moms, så vi ender meget vel på den gale side af 15.000 kroner. Galaxy Fold bliver først tilgængelig i andet kvartal af 2019.

Galaxy S10, S10+, S10e og S10 5G

Efter alle lækagerne henover de sidste par uger, havde Samsung ikke mange overraskelser i ærmet, da det kom til Galaxy S10 og Galaxy S10+ - de nye topmodeller er landet og de ser som forventet flotte ud. Vi fik et glimt af den nye tilføjelse S10e, som er tænkt som en mindre og lidt neddroslet model. S10e har en 5.8-tommer skærm, S10 har en skærm på 6.1 tommer og S10+ er på 6.4 tommer. Bortset fra forskellen i størrelsen, har de alle det samme overordnede design.

Skærmene har som forventet et kamerahul i højre hjørne, og som rygterne også pegede på, har S10 og S10e ét frontkamera imens S10+ har to.

Samsung praler med, at de nye telefoner har såkaldte dynamiske AMOLED-skærme, men hvad dette helt præcis betyder, ved vi ikke så meget om endnu.

De nævnte imiderlig, at skærmen understøtter HDR10+, så video burde i teorien se utrolig godt ud. Indbygget i skærmen finder vi hvad Samsung kalder verdens første ultrasoniske fingeraftrykslæser. Selv om vi har set skærme med indbyggede fingeraftrykslæsere før, skulle denne teknologi også fungere i stærkt sollys og når telefonen er våd. Samtidig lægges stor vægt på, at de sikret, at det er gjort vanskeligt at forfalske dit fingeraftryk.

Det nye kamerasetup får også megen opmærksomhed og består af et 12MP hovedkamera, et 12MP telefotokamera og et 16MP 123-graders ultravidvinkelkamera. (S10e har kun to kameraer på bagsiden og her dermed droppet teleobjektivet.)

Et sådan setup er ved at blive ret normalt på dagens topmodeller, og vi må sige, at vidvinkelkameraet imponerede med sine brede udsnit, da det blev demonstreret fra scenen. Vi er spændt på at se hvordan det fungerer i praksis, når vi får fingrene i det.

Det er samtidig interessant, at Samsung har indgået partnerskab med Adobe, som har ført til, at de har inkluderet Adobe Premiere Rush CC på telefonerne. Dermed burde det være endnu lettere at redigere videoer og lægge dem på nettet.

Det blev desuden bekræftet, at S10 og S10+ understøtter tovejsopladning, hvilket eksempelvis betyder, at du kan lade de nye Galaxy Buds (dem vender vi tilbage til), blot ved at lægge dem på bagsiden af telefonen.

Galaxy S10 og Galaxy S10+ kommer i farverne Prism White og Prism Black, imens Galaxy S10e kommer i farverne Prism White, Prism Black og Prism Green. Galaxy S10+ 512 GB og 1 TB kommer desuden i et nyt premium-materiale kaldet Ceramic Black.

Galaxy S10-telefonene sættes til salg fra d. 8. marts og priserne ligger på 7.199 DKK for Galaxy S10, 5999 DKK for Galaxy S10e, 7.999 DKK for S10+ 128 GB, 9.699 DKK for Galaxy S10+ 512GB og 12.699 DKK for 1TB-version.

Forsalget begynder i dag d. 21. februar 2019.

Samsung Galaxy S10 5G

Samtidig med fremvisningen af de nye Galaxy S10-modeller blev en særlig variant ag Galaxy S10 med 5G vist frem. Dette må kaldes en ultratopmodel med 6.7 tommer skærm og et batteri på hele 4.500mAh.

Denne har desuden et fjerde dybdekamera, som skal gøre det muligt at lægge uskarpe baggrunde ind i videooptagelser i realtid. Vi fik ikke oplyst hverken pris eller tilgængelighed på denne model, men vi forventer, at den i lighed med Galaxy Fold bliver ekstremt dyr.

Galaxy Buds

Samsungs nye helt trådløse ørepropper indgår i, hvad Samsung betegner som det nye Galaxy-økosystem. Dette betyder blandt andet, er de er udstyret med understøttelse af trådløs opladning, så de kan lades direkte fra din Galaxy S10. Det skal desuden være utrolig nemt at koble dem til andre Galaxy-enheder, og det blev demonstreret, hvordan du kan acceptere et opkald, imens du bruger propperne til eksempelvis at se film på din tablet.

Galaxy Buds er udstyret med såkaldt Active Ambient Sound, som skal gøre dig mere opmærksom på dine omgivelser, samtidig med at du lytter til musik eller er i gang med en samtale. Præcis hvordan det fungerer, sagde Samsung ikke ret meget om.

De er naturligvis også udstyret med understøttelse af Bixby, selvom de fleste nok havde foretrukket Google Assistant i stedet. Bixby taler for øvrigt stadig ikke dansk.

Galaxy Buds skulle holde seks timer på en opladning og etuiet giver dig syv ekstra.

De kommer i butikkerne d. 29. marts i farverne sort og hvid og har fået en vejledende pris på 1.199 DKK.

Galaxy Watch Active og Galaxy Fit

Watch Active er en slankere udgave af Galaxy Watch og er tænkt til træning og anden form for aktivitet. Uret er ikke overraskende vandtæt, men samsung lover desuden, at du sågar kan bruge det til at dykke med.

Galaxy Fit er et nyt aktivitetsarmbånd med stor og farverig AMOLED-skærm, imens Galaxy Fit er en lidt enklere udgave med en såkaldt PMOLED-skærm. Det er tydeligt, at disse to skal konkurrere med de mange og gode aktivitetsarmbånd, som er dukket op over de sidste par år.

Både Watch Active og Galaxy Fit kan spore seks forskellige aktiviteter helt automatisk, og en række andre manuelt. De kan desuden registrere søvn.

Galaxy Fit er udstyret med et større batteri, NFC og mere avanceret sporing, herunder kan det måle stress. Samme stressmåling finder vi også i Watch Active, sammen med Bluetooth, GPS og Wi-Fi. Ikke overraskende er alle enhederne udstyret med pulsmåler.

I tillæg til dette undersøtter både Galaxy Watch Active og Galaxy Fit trådløs opladning, og kan herved lades op direkte fra Galaxy S10, på samme måde som Galaxy Buds.

Galaxy Watch Active kan købes fra d. 22. marts i farverne sølv, sort og rose gold til en vejledende pris på 1.999 DKK.

Galaxy Fit og Fit Essential kan købes fra slutningen af april til henholdsvis 799 og 349 DKK.