Samsung Galaxy Note 11 kan få kamera innebygget i skjermen

Det neste steget på veien mot å bli helt kvitt skjermkanter, er nok å bygge frontkameraet inn i skjermen, og dette kan være et steg Samsung snart er klare for å ta. Et nytt rykte peker nemlig mot at selskapet skal slippe minst en telefon med en slik løsning i 2020.

Ryktet stammer fra såkalte «kilder i industrien» som har snakket med det koreanske teknologinettstedet The Elec. Der spekuleres det også rundt om det kan bli Samsung Galaxy S11 eller Samsung Galaxy Fold 2 som blir først ute med dette, men vi har hørt fra andre kilder at det kanskje ikke blir noen av dem.

Ifølge @UniverseIce (en kilde med et godt rykte for presise lekkasjer) skal ingen av de nevnte telefonene få et slikt kamera, men de påstår likevel at en av Samsungs 2020-modeller vil få dette.

Samsung will launch an under display camera phone next year! not S11, not Fold 2October 17, 2019

Så hvilken telefon kan det bli snakk om? Vel, Samsung Galaxy Note 11 er det andre opplagte alternativet, om en slik telefon i det hele tatt kommer. Samtidig er det også mulig at Samsung ikke velger en flaggskiptelefon når de skal prøve ut denne løsningen for første gang. I stedet kan det være de velger en modell med lavere profil, som for eksempel en ny Galaxy A-modell.

Dette kan være lurt fordi teknologien fortsatt kan være umoden, og det kan dermed være risikabelt å bruke den i en av selskapets mest populære telefoner. Uansett vil det nok ikke ta lang tid før andre følger etter, når Samsung først har sluppet en mobil med en slik kameraløsning.

Legg imidlertid merke til at Samsung ikke nødvendigvis blir først ute med dette. Både Oppo og Xiaomi har allerede vist frem konseptenheter med slike kameraer, men det må sannsynligvis likevel et selskap som Samsung til for at teknologien skal bli mer allment akseptert.