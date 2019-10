Samsung Galaxy Note 11 kan få en kamera inuti skärmen

Nästa steg mot målet att ta bort ramar från mobiler kommer förmodligen att vara att placera kamerorna inuti själva skärmarna, något som Samsung kan vara redo att göra. Detta då en rapport föreslår att åtminstone en av företagets enheter under 2020 kommer att ha en kamera inuti skärmen.

Detta är enligt "källor från industrin" som talat med The Elec (en sydkoreansk teknikhemsida). Hemsidan spekulerar om det kan bli Samsung Galaxy S11 eller Samsung Galaxy Fold 2 som blir de första Samsung-mobilerna med denna funktion, men vi har fått höra från andra ställen att detta inte kommer att vara fallet.

Enligt @UniverseIce (en läcka med en bra historik) kommer inte någon av de mobilerna att få en kamera inuti skärmen, men även han påstår att Samsung kommer att släppa en enhet med funktionen under 2020.

Samsung will launch an under display camera phone next year! not S11, not Fold 2October 17, 2019