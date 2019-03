«Red Dead Redemption 2»-kartet har forandret seg siden 2016

I 2016 visste vi ikke stort om «Red Dead Redemption 2». Det var allmennkunnskap at en oppfølger var på vei, men få detaljer vedrørende spillet eksisterte.

Likevel ble et bilde av kartet «Red Dead Redemption 2» utspiller seg på lekket via NeoGaf, og TechRadars uavhengige kilde kunne dengang bekrefte at lekkasjen var reell.

Nå som spillet spillet har blitt lansert, og vi vet hvordan det ferdige kartet ser ut, tenkte vi at dette ville være en fin mulighet til å sammenligne kartet som ble lekket i 2016 med det som endte opp i spillet.

Sammenligning av kartene

Lekket kart fra 2016

Ser man nederst til venstre på det lekkede kartet ser man «Great Plains», der «Blackwater»-landsbyen som er øverst til høyre på kartet til det originale «Red Dead Redemption». Dette, sammen med mangelen på jernbane i «Great Plains»-området i forgjengeren, samt de mange husvogn-leirene spredd utover kartet, gjorde at vi den gang trodde at handlingen i oppfølgeren var satt til før handlingen i «Red Dead Redemption» – og vi hadde rett.

Originalkartet inkluderer også byen New Bordeaux, nederst til høyre. Dog, som man kan se på det offisielle kartet nedenfor (en versjon i full oppløsning kan sees hos PowerPyx) ble byens navn forandret til Saint Denis. Dette ble gjort når Rockstar fant ut at Take-Two også hadde tatt i bruk dette navnet i «Mafia 3».

Ifølge Kotaku betød dette en hel del ekstraarbeid, siden stemmlegging måtte gjøres på nytt, «filmsekvenser» måtte animeres på nytt og forandringer måtte gjøres i brukergrensesnittet.

Likevel var det slik at eksistensen av New Bordeaux i det lekkede kartet gav grobunn for en teori om at et sumpaktig område, noe lignende New Orleans, kom til å være en del av «Red Dead Redemption 2» – og igjen traff vi med spådommen. Oppfølgeren inneholder flere sump- og myrområder der alligatorer inngår i populasjonen.

Vi vet nå at det offisielle «Red Dead Redemption 2»-kartet inkluderer områder fra forgjengeren, men også nye områder – det er mer enn nok av plass å utforske. De fem distriktene det nye spillet er: Ambarino, New Hanover, Lemoyne, West Elizabeth og New Austin. Samtidig er alle områdene nord for Mexico fra originalspillet inkludert, for eksempel Armadillo, Tumbleweed og Fort Mercer (hvilket ikke ble vist i lekkasjen fra 2016).

Offisielt «Red Dead Redemption 2»-kart. Bilde: PowerPyx.com

Høyt skattet kuguttsimulator

Kartet til «Red Dead Redemption 2» har definitivt tatt noen dugelige steg siden vi fikk fatt i det lekkede bildet i 2016. Landskapet har blitt mer allsidig og lekkert enn vi noensinne kunne ha sett for oss.

Derfor er det ingen overraskelse at spilltestere elsker «Red Dead Redemption 2», og hevder at det kan være årets spill. Er du ute etter flere meninger om spillet, så ta en titt på våre sammendrag av spilltestene som allerede er ute.