OnePlus TV er det offisielle navnet på OnePlus’ kommende TV

OnePlus er endelig klare til å utvide satsingen sin fra smarttelefoner til TV-markedet, og de har nå bekreftet at deres kommende smart-TV ganske enkelt skal hete OnePlus TV.

Selskapet annonserte tidligere i år at de hadde planer om å ta steget inn i TV-markedet, og at de skulle gjøre det på sin egen måte. Ifølge selskapets sjefer har innovasjonen i TV-markedet stått stille de siste årene, og de mente at de kunne bringe noe nytt til torgs.

Den offisielle OnePlus TV-logoen (Image credit: OnePlus)

Det er i en forumpost at selskapet har delt enkelte detaljer om den nye TV-en, og det er der det kommer frem at den skal hete OnePlus TV. Navnet er faktisk resultat av en konkurranse der folk hadde mulighet til å komme med forslag til hva TV-en skulle hete, og valget falt altså til slutt på en ganske minimalistisk løsning. Det samme gjelder også logoen, som du kan se over.

Selskapet har som kjent holdt seg til en minimalistisk linje når det gjelder produktnavn helt siden starten, og det ser altså ut til at de ønsker å videreføre den samme filosofien i sin TV-satsing.

Ifølge selskapet skal OnePlus TV også ledsages av det samme «Never Settle»-slagordet som telefonene, og de skal få et såkalt «burdenless» design.

Spesifikasjonene til OnePlus TV

Utover det har ikke selskapet avslørt noe særlig om hvordan TV-en blir, men MySmartPrice videreformidlet nylig en del detaljer fra det de kaller en pålitelig kilde. Der kommer det frem at den skal komme i ulike størrelser fra 43 og helt opp til 75 tommer, og at utvalget av størrelser vil variere mellom regioner. Oppløsningen vil være på 4K og panelene vil være av OLED-typen, produsert av TPV Display Technologies Pvt Ltd.

OnePlus TV skal også få en rekke smart funksjoner, som WiFi, Bluetooth 5.0 og støtte for stemmeassistenter. Den skal drives av Android TV, men vi man forvente at OnePlus gir den sin egen vri.

Det er ventet at OnePlus skal avduke den nye TV-en sin i slutten av september, så det er ikke lenge til vi får vite alle detaljene om den. Om og når den eventuelt kommer i salg i Norge er usikkert, men i og med at OnePlus har begynte å satse mer i Norge de siste par årene så er det i hvert fall lov å håpe at det vil skje snart.