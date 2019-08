OnePlus TV - navn og logo officielt bekræftet

OnePlus er nu endelig klar til at ekspandere på andre markeder end smartphones. Nu har de sat kursen imod tv-markedet som deres næste store satsning. Virksomheden har netop bekræftet, at deres nye fjernsyn skal hedde OnePlus TV, og så har de samtidig afsløret produktets logo.

Tidligere på året annoncerede OnePlus virksomhedens intentioner om at indtage markedet for smart-tv ved at tilføje deres egen innovation til produktet. Ifølge ledelsen i OnePlus har udviklingen inden for smart-tv stået stille de seneste år, og de har nu planer om at ruske op i markedet med deres egne innovationer.

Det officielle OnePlus TV logo (Image credit: OnePlus)

Firmaet har delt nogle opdateringer om det kommende tv på deres OnePlus blog. Som sagt kommer det til at hedde "OnePlus TV". Det sker efter at virksomheden afholdt en konkurrence for medlemmer af deres online community, hvor det lykkedes at finde frem til navnet. De har endda også afsløret logoet, der er lige så minimalistisk som navnet. Navnet virker ikke ligefrem spændende, men OnePlus er kendt for at foretrække det minimalistiske, når det gælder nye navne. Det er i hvert fald det, vi har set, når det gælder smartphones, så det er måske fornuftigt nok at følge samme strategi, når det gælder deres kommende tv.

OnePlus fjernsynet bliver en del af firmaets “Never Settle” filosofi og får et “burdenless” design ( design, der ikke forstyrrer oplevelsen). Det bliver spændende at se, hvordan OnePlus fjernsynet kommer til at se, for det er svært at forestille sig ret mange måder et fjernsyn kan skille sig ud på.

OnePlus TVs specifikationer

Der er ikke mange informationer om selve fjernsynet, men det er lykkedes MySmartPrice at finde ud af nogle ting: Fjernsynet kommer i forskellige størrelser - det begynder ved 43 tommer og går helt op til 75 tommer. Der kommer forskellige udgaver til forskellige regioner, og vi forventer, at Indien vil få 43, 55, 65 og 75 tommers modeller. Selve skærmen forventes at være et 4K OLED panle, der bliver produceret af TPV Display Technologies Pvt Ltd.

OnePlus TV kommer med en masse muligheder til at forbinde fjernsynet med andre smart-enheder, som ikke fås hos konkurrenterne. Det får wi-fi, Bluetoothe 5.0 og en AI stemmeassistent. Styresystemet bliver Android TV, men vi er sikre på, at OnePlus vil sætte deres eget fingeraftryk på brugerfladen.

Det kan ikke vare længe, før der dukker flere informationer om OnePlus TV op, for enheden ser ud til at blive lanceret den sidste uge i september og bliver i første omgang rettet imod markeder som Indien og Canada.