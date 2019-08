OnePlus vahvisti OnePlus TV:n nimen ja logon

OnePlus on antanut ensimmäiset viralliset tiedonmuruset tulevasta televisioprojektistaan. Yhtiö jakoi keskustelufoorumilleen julkaisun, jossa se paljastaa muun muassa, että TV:n nimeksi tulee ytimekkäästi OnePlus TV. Nimi valittiin OnePlussan yhteisön jäsenille järjestetyn nimikilpailun perusteella. Yhtiö paljasti samalla myös OnePlus TV:n logon, joka on juuri niin minimalistinen kuin olemme yhtiöltä tottuneet näkemään.

OnePlus TV:n idea "noudattaa Never Settle -ajattelumaailmaa" ja sen muotoilu on "kevyt" (OnePlussan englanninkielinen sanavalinta "burdenless" jättää tosin tilaa myös tulkinnalle). On joka tapauksessa kiinnostavaa nähdä, kuinka OnePlus aikoo muotoilla televisionsa, sillä olohuoneen sydämen muotoilu on vakiintunut melko kapeaan muottiin.

OnePlus TV:n virallinen logo (Image credit: OnePlus)

OnePlus TV:n tekniset tiedot ovat vielä huhujen varassa

OnePlus ei paljastanut vielä mitään television tarkoista teknisistä tiedoista, mutta MySmartPricen lähteiden mukaan se olisi saatavilla useassa koossa 43-tuumaisesta aina 75-tuumaiseen saakka. Koot vaihtelisivat maantieteellisten alueiden mukaan, mutta ne olisivat todennäköisesti 43, 55, 65 ja 75 tuumaa. Näyttöpaneeleiksi odotetaan TPV Display Technologiesin valmistamia OLED-paneeleja 4K-resoluutiolla.

OnePlus TV:ssä tulee todennäköisesti olemaan myös paljon älykkäitä yhteysominaisuuksia, joita kilpailijat eivät tarjoa. Siinä on luultavasti ainakin Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ja ääniassistentti. TV:n käyttöliittymä perustuu Android TV:hen, jonka OnePlus räätälöi omaan tarpeeseensa. Odotuksemme ovat korkealla käyttöliittymän suhteen, sillä yhtiön Oxygen OS on yksi markkinoiden parhaista älypuhelinkäyttöjärjestelmistä.

Saamme todennäköisesti pian tietää lisää OnePlus TV:stä, sillä se on määrä julkaista jo syyskuun viimeisellä viikolla.