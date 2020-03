Nye PS5-detaljer skal avsløres onsdag ettermiddag – slik ser du alt direkte

Ifølge den offisielle Twitter-kontoen til PlayStation Europe skal vi få en inngående titt på spesifikasjonene til PS5 i en direktesending onsdag ettermiddag kl. 17.

Der vil systemarkitekten Mark Cerny holde en presentasjon, som skal by på «et dypdykk i PS5s systemarkitektur og hvordan den vil formet spillene fremtid».

Du lurer kanskje på hva det betyr? Det betyr kort sagt at vi kommer til å få en bedre forståelse av hva oss foregår under panseret i PS5, og vi ser for oss at dette kommer som et resultat av at Microsoft har vårt mye mer fremoverlent når det kommer til å slippe ut informasjon som sin kommende Xbox Series X.

I motsetning til PS5 har Xbox Series X faktisk blitt offisielt avduket, men det virker ikke som vi kommer til å få se selve konsolldesignet til PS5 ennå. Det er til og med mulig at designet ikke en gang er ferdig ennå, men det kan også være at Sony bare holder kortene tett til brystet. Det gjenstår å se om direktesendingen i morgen kommer til å avsløre noe mer på det punktet.

Hvordan se det hele direkte

Direktesendingen starter onsdag 18. mars kl. 17 norsk tid, og du vil få mulighet til å se sendingen på den offisielle PlayStation-bloggen.