Sony kündigt für morgen Überraschungsevent zur Enthüllung von PS5-Specs an – wo und wie du zuschauen kannst

Laut einem offiziellen Tweet von PlayStation Europe erhält die PS5 am 18. März einen Überraschungs-Livestream, der einen tieferen Einblick in die Spezifikationen und Funktionen der neuen PlayStation verspricht.

Mark Cerny, Lead System Architect der PS5, gibt im Livestream „[...]einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5 und die Zukunft der Spiele[...]“.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020