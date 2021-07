Nye MacBook Pro kan ende opp uten Touch Bar, ifølge rykte

Apples nye MacBook Pro-modeller, som forventes lansert en eller annen gang i løpet av 2021, kan komme uten Touch Bar ifølge ferske spekulasjoner som underbygger tidligere rykter fra flere kilder tidligere i år.



Den nye informasjonen stammer fra analysefirmaet Display Supply Chain Consultants (DSCC), som ifølge 9 to 5 Mac mener at Touch Bar-funksjonen – den tynne skjermstripen som tilbyr kontekstsensitive knapper og snarveier ved bruk med kompatible applikasjoner – er i ferd med å skrotes av Apple, og skal istedenfor erstattes av en mer tradisjonell rekke funksjonstaster på toppen av tastaturet.

DSCC merker seg at Touch Bar-funksjonaliteten har relativt lav markedsandel, og at de venter at «Touch Bar kommer til å bli forbigått av nettbrett når Apple starter bruken av den AMOLED-baserte iPad-modellen på 10,9". Videre foreslår våre kilder at Apple kanskje kommer til å kansellere Touch Bar-funksjonen i fremtiden.»



Merk at DSCC bruker ordet «kanskje» («may» i det opprinnelige sitatet), så det er ingenting som er helt sikkert her – men som vi sa innledningsvis, så er det ikke første gangen vi hører at Apple er på vei bort fra Touch Bar. Det er flere troverdige Apple-kilder som allerede har ymtet om at Touch Bar-funksjonaliteten er på vei bort.



Dette inkluderer for eksempel Ming-Chi Kuo, en av de mest respekterte Apple-kildene når det gjelder treffsikkerhet, og Bloombergs Mark Gurman, en annen tungvekter innen Apple-rykter, har også tidligere sagt at Apple har testet enkelte nye MacBook Pro-prototyper uten Touch Bar, på grunn av at noen brukere ikke finner funksjonaliteten særlig nyttig.



Det kan derfor være tilfellet at vi kommer til å bli servert noen MacBook Pro-modeller med Touch Bar, og andre uten. Samtidig er det slik at en slik løsning ikke nødvendigvis er heldig, gitt at det kan føre til et svakere insentiv for utviklere, og at mange da vil velge å utvikle applikasjoner uten støtte for teknologien. En mer elegant løsning vil da være å fjerne Touch Bar helt, slik at man ikke deler både utviklere og brukere i to.

Berører mange

Samtidig vil dette være et aldri så lite nederlag for Apple, gitt at de har gått i bresjen for den lille berøringsstripen over tastaturet. Uansett hvor populær eller nyttig Touch Bar har virket frem til i dag, så kan det også være andre grunner til at selskapet potensielt ender opp med å fjerne funksjonaliteten – for eksempel mangel på komponenter som trengs i implementeringen av teknologien. I tillegg vil fjerningen av Touch Bar frigjøre penger Apple kan bruke på andre nyvinninger i MacBook Pro-maskinvaren, eventuelt i andre budsjetter (hvem vet hva det for eksempel koster å gå over til Mini-LED.)



Tiden vil, som alltid, vise, men det at dette ryktet aldri ser ut til å dø forteller oss i alle fall at en forandring er i emning – selv om det kanskje kan være snakk om en slags mellomting, som Gurman forfekter.



Touch Bar-funksjonen har alltid vært en splittende teknologi. Enkelte MacBook Pro-eiere sverger til funksjonaliteten, mens andre hater den, og foretrekker heller fysiske knapper (som i teorien burde innebære færre potensielle problemer.)