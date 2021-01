Apple kan være på vei bort fra Touch Bar og USB-C-lading i nye MacBook Pro-modeller

Det ser ut til at Apple planlegger en stor designforandring i 16-tommervarianten av MacBook Pro (2021-modellen) – det seneste fra ryktemølla er at Apple kan være i ferd med å fjerne Touch Bar-funksjonaliteten og gjenopplive MagSafe-laderen.



Touch Bar-stripen er en tynn trykksensitiv skjerm som ligger rett over MacBook Pro-tastaturet, og tilbyr kontekstuelle knapper og snarveier som forandrer seg alt ettersom hvilken app en bruker.

Siden Touch Bar ble introdusert, i MacBook Pro 15" (2016), har diskusjonene om berøringsskjermen har noe for seg rast både blant brukere og publikasjoner. Noen synes det er nyttig funksjonalitet, mens andre har klaget over at skjermen ikke kan måle seg med de fysiske knappene den erstatter, og at det er en gimmick som gjør maskinen dyrere.



Ifølge en artikkel ført i pennen av Bloomberg tester Apple nå varianter av nye MacBook Pro-modeller uten Touch Bar. Selv om dette ikke betyr at berøringsskjermen er på vei bort, så gir det oss i alle fall et hint om at Apple vurderer å lansere en MacBook Pro uten Touch Bar. Dette er velkomne nyheter for alle som misliker den trykksensitive stripa, og gjerne vil ha billigere arbeidsstasjoner fra Apple.

Det kan også bety at vi etter hvert kan få MacBook Pro-maskiner både med og uten Touch Bar. Samtidig vet vi at Touch Bar-funksjonaliteten bare er nyttig så lenge tredjepartsutviklere tar den i bruk, og utvikler programvare spesifikt myntet på maskiner med Touch Bar. Uansett hva man mener om konseptet generelt, så kan alle enes om at Apple i det minste klarte å overbevise tredjepartsutviklere om å integrere verktøyet i en rekke applikasjoner i perioden MacBook Pro-maskinene hadde Touch Bar.



Hvis man etter hvert kan velge om man vil ha berøringsskjerm eller ei, og mange velger å gå for de Touch Bar-løse variantene, så kan Apple etter hvert slite med å overbevise utviklere om å beholde Touch Bar-støtte, hvilket kan ende opp i en nedadgående kurve for konseptet som helhet.



Apple må med andre ord trå svært forsiktig om de skal klare å finne en god løsning.

(Image credit: Ivan_Shenets / Shutterstock)

Ny lading

En annen stor nyhet i 2021-variantene av MacBook Pro, ifølge Bloomberg, har å gjøre med hvordan de lades. Det later til at Apple nå vurderer å gjenopplive MagSafe-laderen.



Den proprietære pluggen var et magnetisk ladesystem som gjorde at kabelen enkelt både klikket på plass og falt ut (om noen eksempelvis skulle finne på å snuble i kabelen). Alle som har hatt bærbare PC-er uten denne funksjonaliteten vet hva slags katastrofe som potensielt kan forhindres med en slik type tilkopling.

I de siste årene har Apple valgt å gå bort i fra MagSafe i MacBook-maskinene, og heller valgt å satse på lading via USB-C. Selv om dette lot deg lade MacBook-maskinen din via andre USB-C-ladere, hvis du tilfeldigvis hadde glemt igjen Apple-laderen hjemme; så er det likevel mange som har savnet MagSafe-laderen – ikke bare fordi den magnetiske pluggen har reddet mang en maskin fra å ende opp på gulvet, men også fordi den ladet MacBook-maskiner raskere.



Selv om det er mulig at Apple vurderer å gjenopplive MagSafe-laderen, så håper vi dette ikke innebærer at USB-C-lading forsvinner. Vi tar gjerne både i pose og sekk.

På vei bort fra Intel

Bloomberg-artikkelen later også til å bekrefte at Apple kommer til å lansere nydesignede MacBook Pro-modeller i to størrelser i 2021. Det skal være snakk om én 16-tommersmodell og én 14-tommersmodell.



Ifølge Bloombergs kilde skal disse nye MacBook Pro-maskinene basere seg på oppgraderte varianter av Apples M1-brikke, som har nytt stor suksess siden debuten i fjor med MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13" (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020).



Hvis det ovennevnte medfører riktighet vil det si at Apple ikke lenger kommer til å ta i bruk prosessorer fra Intel i de kraftigste MacBook Pro-modellene.