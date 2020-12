Apple M1 kan snart få verdig konkurrent

Apples M1-brikke kom bardus på for mange, inkludert AMD, og nå går det rykter om at Ryzen-produsenten er i ferd med å lansere en ARM-rival.



Selv om M1 var Apples første forsøk på å lage en datamaskinprosessor, har M1 truet det regjerende hegemoniet, der Intel og AMD har vært hovedaktørene, med ekstremt lavt strømforbruk i forhold til ytelse.



Siden det i praksis nå bare er tiden og veien for de to prosessorgiganten ser AMD ut til å ta grep og fortsette veien med større markedsandeler, ved hjelp av ARM.

Ikke så langt unna?

Ryktet kommer fra en velkjent kilde til maskinvarelekkasjer, nemlig Mauri QHD. Ifølge hans kilder skal AMD være i gang med arbeidet på to varianter av en M1-konkurrent som skal være «nesten klare». I notatet kan man lese at én av de to variantene har integrert RAM, mens den andre ikke har det.

Selv om Mauri QHD ikke har stort mer informasjon om dette å dele har kommentarfeltet på Twitter lansert teorien om at AMDs svar på M1 også kan være ARM-basert.



Etter sigende skal AMD allerede ha en prosessor basert på 64 bit ARM V8-designet i porteføljen. Navnet skal være K12 Core, og brikken skal ikke ha kommet seg så langt som ut på markedet. Kommentariatet ser ut til å enes om at de nye prosessorene vil være avarter av K12.



Selv om vi ikke har hørt noen flere detaljer om prosjektet siden den ovennevnte tvitringen, fulgte Mauri QHD opp førsteinnlegget med en ny tvitring, som delte nyheten om at administrerende direktør for AMD, Lisa Su, skal ha en presentasjon på den kommende CES-messen 12. januar, 2021.



Hvis ryktene viser seg å være sanne kan en ikke gjøre annet enn å glede seg enda mer til at 2020 er over.

Kilde: NotebookCheck