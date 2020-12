Intel Rocket Lake-lekkasje viser en CPU med 8 kjerner som kan tukte AMDs Ryzen 5800X

Intels Rocket Lake-flaggskip – vi regner med at dette er toppmodellen, siden det er en variant med åtte kjerner – har dukket opp i en lekket test som viser at den ligger omlag likt med AMDs Ryzen 5800X (som også har åtte kjerner.)



Den stadig produktive Twitter-kilden Tum_Apisak klarte å grave frem disse Geekbench 5-resultatene, som viser en Rocket Lake-prosessor med åtte kjerner (Intel-brikker av ellevte generasjon får ikke flere enn åtte kjerner) sittende i en HP Omen, en stasjonær PC (som produsenten antageligvis bruker til testing – gitt at denne lekkasjen er reell, selvsagt.)

Rocket LakeIntel 00001 Processor, 8 Cores, 16 ThreadsGenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 0Base Frequency 3.41 GHzMaximum Frequency 4.98 GHzHP 886CHP OMEN 30L Desktop GT13-0xxxGeekbench 5 score1645 - 9783https://t.co/tFJdin96zJ pic.twitter.com/rtKLMsFO1XDecember 3, 2020

Som ovennevnt, så kan man med saltet i hånd overvære at resultatet, på 1645 poeng i enkeltkjernetesten, er veldig nært Ryzen 5800X, som på sin side klarer omtrent 1660, ifølge Wccftech. En litt større glippe finner man om man ser på multikjernetesten, der Rocket Lake-silisiumet får en skår på 9783, sammenlignet med omlag 10 400 hos Ryzen 5800X (Intel mangler omtrent 6 % her.)

Likevel ser man av testen at Rocket Lake-CPU-en har en klokkefrekvens på 3,4 GHz og en boost på 5 GHz – der sistnevnte antageligvis kommer til å snike seg enda høyere i den endelige versjonen av prosessoren (faktisk har vi hørt rykter om en potensiell boostklokkefrekvens på hele 5,5 GHz.)

Med andre ord burde ytelsen være litt bedre i det endelige produktet. Men det er selvsagt verdt å merke seg at dette bare er én test, og bare én lekkasje.



Sammenlignet med dagens Intel-prosessorer med Comet Lake-arkitektur, eksempelvis 10700K, er denne Rocket Lake-brikken henholdsvis 21 % og 9 % raskere i enkeltkjerne- og multikjernetester.

Lovende glimt

Dette er et lovende innblikk i hva vi kan vente oss fra Intels neste generasjon åttekjerne-CPU-er, og vi har også hørt rykter om at særlig gaming-ytelsen skal få et hopp (for ikke å snakke om at cache-mengdene vil øke – denne lekkasjen viser en Rocket Lake-prosessor med 4 MB L2-cache og 16 MB L3.)



Rocket Lake skal komme på markedet tidlig i 2021, og en del mener at mars kan være sannsynlig. At en av brikkene nå dukker opp i en testmaskin fra HP er forhåpentligvis et tegn på at Intel er i rute med lanseringen (husk at Comet Lake ble forsinket – og Intel har ikke råd til nye problemer nå som AMD Ryzen 5000-prosessorene allerede er på markedet.)



Rocket Lake-prosessorer kommer til å være bakoverkompatible med Z490-hovedkort, og kommer til å ha støtte for PCIe 4.0.