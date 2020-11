AMD Ryzen 5000-CPU-er knuser allerede verdensrekorder – inkludert en ekstrem overklokking på 6,35 GHz

For bare noen timer siden ble det åpnet opp for kjøp av AMD Ryzen 5000-prosessorer, og vi ser allerede en hel rekke imponerende tall fra overklokkere – det ser ut til at AMDs seneste CPU-er allerede knuser verdensrekorder både her og der.



Som Wccftech skriver har AMD Ryzen 9 5950X foreløpig vært kimen til den største bragden. Den taiwanske overklokkeren TSAIK klarte å nå utrolige 6,35 GHz på alle 16 kjernene samtidig – en ny verdensrekord.

Det er en utrolig rekord, og ble utført ved hjelp av flytende nitrogen og MSI MEG X570 GODLIKE-hovedkortet.



Samtidig klarte overklokkeren Der8auer å komme seg opp på respektable 5,85 GHz med AMD Ryzen 9 5950X, og klarte å få 14 275 poeng i Cinebench R20-testen, en av de høyeste skårene i verden.



En video med hvordan det hele ble utført ble laget ut, se den nedenfor.

Andre rekorder

Antallet verdensrekorder som ryker på grunn av AMD Ryzen 9 5950X fortsetter å vokse, inkludert verdensrekorden i WPRIME 1024M, Cinebench R20 (dermed er Der8auers allerede imponerende skår slått) samt Geekbench 4.



Imponerende nok er det ikke bare Ryzen 9 5950X som setter rekorder. Hver bidige prosessor i Ryzen 5000-serien har slått verdensrekorder allerede, etter å ha vært tilgjengelig i skarve timer.



AMD Ryzen 9 5900X, med 12 kjerner, har smadret rekorder i PIFAST, WIPRIME, Cinebench R15 og Geekbench 4, blant andre.

Åttekjernersprosessoren AMD Ryzen 7 5800X har tatt rekorder i WPRIME, GPUPI, Geekbench 3 og Cinebench R15, for å nevne noen.



Selv sekskjerneprosessoren AMD Ryzen 5 5600X er med på notene, og har tatt rekorder i Geekbench 4, WPRIME, Cinebench R15 og GPUPI 1B.



Det er mange flere rekorder som har blitt slått og er i ferd med å slås, og Wccftech er flinke til å holde orden i rekkene.



Det at hver eneste nye prosessor i AMDs nye serie setter rekorder, og har klart å bryte så mange grenser etter bare én dags tilgjengelighet, er virkelig imponerende. Intel kommer til å måtte dra noe virkelig utrolig opp av hatten for å matche dette.