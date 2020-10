«Fortnite» lar deg nå løpe rundt i AMDs Big Navi – du kan også vinne et av skjermkortene

«Fortnite»-spillere kan nå utforske innmaten til en gigantisk Big Navi-GPU, siden dette er et av tre nye kart som introduseres for battle royale-spillet – og det er mulig å vinne et av disse RX 6800-kortene, samt en AMD Ryzen 5000-serie CPU.



Dette ble annonsert på AMDs og «Fortnite Creative»s Twitter-kontoer og de nye kartene er nå tilgjengelig til bruk, sammen med AMD Battle Arena, som først dukket opp i spillet i august (det var her Big Navi-skjermkortdesignet først ble promotert.)

Experience @AMDGaming Hardware from a whole new perspective.Enter the AMD Battle Arena and play four exciting maps in the AMD Matchmaking Hub built by @MakaMakes🔗: https://t.co/0yflOs7zzt pic.twitter.com/usD4TeCTxiOctober 29, 2020

Et av kartene er den ovennevnte gigantiske GPU-en du kan løpe inn i (passer seg godt til parkour), og det er også et nytt øykart med en Ryzen 5000-prosessor plassert midt i. Det er en rekke oppgaver og utfordringer å løse i disse kartene, eller du kan simpelthen spille som vanlig og skyte folk i fjeset.

Det tredje nye kartet er «AMD City», et område som tilbyr et neonlysende bybilde med en RDNA 2-skyskraper som du kan bruke til å spille «Infected»-modusen i. Battle Arena-kartet er selvsagt fortsatt til stede.



Har man lyst til å teste dette innholdet bør man følge disse instruksjonene.

Gir bort 40 prosessorer og skjermkort

Vi nevnte innledningsvis at man kan vinne en av AMDs nyeste prosessorer eller skjermkort, så du lurer kanskje på hvordan det fungerer? Det er ikke noe som skjer i selve spillet, snarere blir du nødt til å se på spesifikke «Fortnite»-strømmer for å kunne være med i konkurransen, og her må man altså kommentere. Du finner detaljene rundt akkurat hvilke strømmer og når du må se på her (en av de skjer senere i dag, og de andre finner sted utover i november.)



AMD klargjør at du må være logget inn (med egen konto) på «Facebook, YouTube eller Twitch for å kunne kommentere under de planlagte livestrømmene [...] og få en mulighet til å vinne.»

Det er totalt 20 prosessorer som skal deles ut, alle fra den kommende Ryzen 5000-serien, og selv om AMD ikke spesifikt nevner hvilke modeller det er snakk om, så blir det presisert at det er snakk om en salgspris på opptil $499 (noe som tilsynelatende vil si at det er snakk om Ryzen 5800X og 5600X.)



På samme måte vil 20 uspesifiserte RX 6000-skjermkort bli gitt bort, disse med en verdi opptil $999, hvilket er prisen for toppkortet til AMD, RX 6900 XT, noe som later til å betyr at minst ett av disse monsterkortene kommer til å gis bort. Trekningen skal finne sted 12. desember.

Kilde: Tom’s Hardware og Hot Hardware