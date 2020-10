AMD Ryzen 7 5800X karnøfler Core i9-10900K i ny lekkasje – dette ser stygt ut for Intel

AMDs Ryzen 7 5800X ser ut til å, med enkelhet, ha slått Intels Comet Lake-flaggskip i den seneste av en lang rekke lekkede ytelsestester som viser at Zen 3-prosessoren virkelig er lynrask når det gjelder enkjerneytelse.



Denne ferske lekkasjen (via Tum_Apisak på Twitter) viser en test av 5800X i CPU-Z, men enkjerneresultater som helt klart vil heve øyenbrynene til noen og enhver.

AMD Ryzen 7 5800Xhttps://t.co/sf9v2STxKL pic.twitter.com/wznQp8eu1xOctober 27, 2020

Som du kan se klarer AMD-prosessoren å få en enkjerneskår på 650, og en flerkjerneskår på 6593.

Det som potensielt kan gi en bakoversveis med dette er at poengsummen for enkjerneytelse, altså 650, er langt høyere enn hva Intel Core-i9 10900K klarer, som du kan se nedenfor er 584.



Dette representerer en ledelse på 11 % for Ryzen 7 5800X, noe som er ganske heftig for en prosessor som på papiret ikke skal klare mer enn 4,7 GHz i boostklokkefrekvens kontra 10900K, som skal klare 5,3 GHz på én kjerne. Tar man i betraktning at dette potensielt er CPU-er med en forskjell i klokkefrekvens på 600 MHz, så er det ikke annet å si at dette understreker forbedringene AMD har gjort i prosessorarkitekturen med Zen 3.



3950X var, ikke overraskende, langt bak 5800X når det gjelder enkjerneytelse, og endte opp på 524 poeng. Det er ikke rart at Twitter-brukere ble imponerte over AMDs forbedring fra generasjon til generasjon – men, det er klart at vi, som vanlig, bør ta det hele med en god klype salt, og ikke fokusere på én enkelt ytelsestest.

God på flere tråder

Flerkjerneresultatene er også imponerende, der 5800X suser forbi sin forgjenger, 3800X, og er 18 % raskere. Intel Core i9-10900K er raskere i denne testen, selvfølgelig, siden dette er en prosessor med 10 kjerner (20 tråder), sammenlignet med de 8 kjernene og 16 trådene i 5800X. Intel-brikken har simpelthen mer muskler å komme med i så henseende, uten at vi engang tar med Intels høyere klokkehastigheter i regninga.



Likevel, som Wccftech (som opprinnelig fikk øye på dette) påpeker, leder Intel-flaggskipet med bare 10 % over 5800X (som selvsagt ikke er i nærheten av å være AMDs flaggskip.)

For de som er interesserte i slik, så består testmaskinen som ble brukt for å få frem Ryzen 7 5800X-resultatet i et Gigabyte B550M Aorus Pro-hovedkort og 32 GB RAM med en hastighet på 2400 MHz (ganske konservativ hastighet, med andre ord.)



AMDs Ryzen 5000-brikker blir å finne i butikkene fra 5. november, og de første prosessorene ut vil være flaggskipet Ryzen 9 5950X, sammen med Ryzen 9 5900X, ovennevnte Ryzen 7 5800X samt Ryzen 5 5600X i midtsjiktet.



Det å si at folk gleder seg til disse Ryzen-prosessorene er en underdrivelse. Intel gnir seg nok ikke i hendene over å se denne lekkasjen, og prosessorgiganten kommer utvilsomt til å føle på presset når de nå prøver å få ut Rocket Lake, sin neste prosessor, så raskt som mulig. Intels såkalte ellevtegenerasjonsprosessore forventes tidlig i 2021, som foreløpig ser ut til å være på rett spor, og later til å bli gode gamingprosessorer.