AMD Ryzen 5000-prosessorene vil fungere med disse eksisterende hovedkortene

En av de beste tingene med AMD, i motsetning til konkurrenten Intel, er at når en ny generasjon CPU-er blir introdusert så støttes ofte disse av eldre hovedkort, hvilket også er tilfellet med AMDs nye Zen 3-baserte Ryzen 5000-prosessorer.

Som tidligere lovt kommer mange AMD-hovedkort i 500-serien til å kunne ta i bruk disse nye Ryzen 5000-brikkene – men man må oppdatere BIOS-en først. Nettstedet ComputerBase har samlet alle kompatible hovedkort og lenker til oppdateringene man trenger, nedenfor kan du se denne listen.

Enkelte ennå eldre AMD 400-hovedkort vil også få oppdateringer som gjør at de kan ta i bruk Zen 3-prosessorene, men ifølge AMD vil ikke dette skje før tidlig i 2021.



Eiere av AMD 500-hovedkort bør oppgradere BIOS-en sin til AGESA v2 1.0.8.0 eller 1.1.00 eller senere for å forberede seg på lanseringen av CPU-ene den 5. november.

Husk at det å oppdatere BIOS-en på et hovedkort er en ganske drastisk prosess, og at bare bør gjøres med forsiktighet av folk som vet hva de gjør, og bare hvis man har tatt sikkerhetskopi av alt viktig på maskinen.

Enklere oppgradering

Det at folk med eksisterende AMD-hovedkort vil simpelthen kunne bytte ut prosessoren de bruker per nå med en ny Ryzen 5000-CPU er et skikkelig pluss, siden det betyr at oppgraderingsprosessen i bunn og grunn er kjempeenkel.



Det å bare bytte prosessor er langt mindre komplekst og tidkrevende enn alternativet (det å bytte hovedkort er omtrent like omstendelig som å bygge en helt ny PC.) Det gjør også at oppgraderingen blir langt mer rimelig, siden du ikke trenger å betale for nytt hovedkort.

Vi tenker at dette gir AMD et stort fortrinn over Intel, siden Intels avsløringer av nye generasjoner prosessorer som oftest innebærer at man må skaffe seg et helt nytt hovedkort. Det er flott å se at AMD holder på egne tradisjoner.



Les mer for å finne ut hvilke hovedkort som støtter de nye prosessorene, og hvor man kan laste ned BIOS-variantene som støtter Ryzen 5000.

Asus

ASRock

Biostar

Gigabyte

MSI

Hvis du har et av de ovennevnte hovedkortene og har lyst til å oppgradere til en AMD Ryzen 5000-prosessor, så må du forsikre deg om at du har den riktige firmwaren installert, men som nevnt tidligere, husk å være svært forsiktig når du oppdaterer BIOS. Hvis eksempelvis strømmen går under oppdateringen kan man sitte igjen med skjegget i postkassa og et hovedkort som ikke fungerer.