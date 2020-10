AMD Ryzen 5000 (Zen 3) lansert, kommer i butikkene 5. november

AMD avslørte i kveld de nye Zen 3-prosessorene, som vi først trodde at kom til å hete Ryzen 4000. AMD har imidlertid bestemt seg for å hoppe bukk og gå direkte til Ryzen 5000-navngivning når de nå annonserer sin nye entusiastplattform for gamere og innholdsskapere – antageligvis for å unngå forvirring, siden de allerede har APU-er med 4000-navnet på markedet.

Fire nye prosessorer ble vist, her er de tre av dem, mens nye Ryzen R9 5950X ble spart til slutt. (Image credit: AMD)

Fra scenen i det virtuelle evenementet viste Lisa Su, administrerende direktør for AMD, frem fire nye prosessorer. Ryzen 5 5600X (8 kjerner, 12 tråder), Ryzen 7 5800X (8 kjerner, 16 tråder), Ryzen 9 5900X (12 kjerner, 24 tråder) og beistet Ryzen 9 5950X (16 kjerner, 32 tråder). Alle holder seg på mirakuløst vis under 105 watt TDP, og lillebror 5600X er helt nede i 65 watt, på tross av at alle har fått dugelige hopp opp i boost-klokkefrekvens kontra sine forgjengere.



Henholdsvis klarer altså disse nye prosessorene 4,6 GHz, 4,7 GHz, 4,8 GHz og 4,9 GHz boost – sammen med 19 % flere instruksjoner per klokke (IPC) er dette altså mer enn nok til å tukte Intel på enkjerneytelse, selv om AMD ikke helt klarte å bryte 5 GHz-grensen denne gangen (ikke at de trengte det.)

De nye Zen 3-prosessorene er fortsatt laget på TSMCs 7 nm-prosess, men har altså fått store forbedringer i arkitekturen som gjør at både ytelse per watt og ytelse per klokke altså har gått betraktelig opp.



Kjernene internt har blitt konsolidert, slik at L3-cache ikke lenger er splittet opp per fire kjerner, men nå per åtte. Det vil si at alle 32 MB med L3-cache er tilgjengelig for alle 8 kjernene i et kjernekompleks, hvilket fører til mindre latenstid, noe som er viktig for applikasjoner som spill.



I tillegg har AMD gjort forbedringer i bredden på flyttall- og heltallprosesseringen, noe som også har bidratt til det røslige hoppet i IPC.



Som et eksempel på hvor stort hoppet er i ytelse viste AMD frem «Shadow of the Tomb Rider», kjørende side om side på en AMD Ryzen 9 3900X (Zen 2) og en AMD Ryzen 5900X (Zen 3) i 1080p på «high image quality preset». Snittet gikk opp fra 141 FPS til 181 FPS.



Dette er selvsagt et håndplukket resultat fra AMD sin side, og mange spill der ikke prosessoren er den største flaskehalsen vil ha et langt mindre hopp i ytelse, men eksempelet er likevel en god pekepinn på akkurat hvor mye AMD har klart å skvise ut av 7 nm-prosessen sammenlignet med forrige generasjon Ryzen.



Det blir særdeles spennende å se hva slags ytelse vi får se når vi får disse prosessorene på testbenken. Er det faktisk slik at AMD nå har tatt over gaming-tronen?

AMD viste også en sniktitt på sin nye Radeon GPU. RX6000-serien (eller Big Navi.) (Image credit: AMD)

Pris, tilgjengelighet og Big Navi

På den snaue halvtimen arrangementet varte klarte også AMD å klemme inn en liten smakebit av sin nye RDNA 2-arkitektur. Fra scenen fikk vi se en sniktitt på den nye Radeon RX6000-serien. Det var ikke stort vi fikk se, men vi fikk blant annet se «Borderlands 3» i 4K som kjørte i over 60 FPS. Få harde fakta ble presentert, men et søylediagram som viste «Borderlands 3», «Call of Duty: Modern Warfare» og «Gears of War 5» alle kjørende i 4K i henholdsvis 61, 88 og 73 FPS. Su poengterte at de har noen uker på seg til å forbedre Radeon-kortene før lansering.



I samme slengen ble 28. oktober bekreftet som dato for når vi får se mer av Radeon-kortene, så sjekk gjerne innom TechRadar om 20 dager for mer informasjon om Big Navi.



De nye Ryzen-prosessorene på sin side skal ut i butikkene allerede den 5. november, så det er ikke rart om en del Rocket Lake-ingeniører hos Intel nå får det travelt, om Intel skal få ut sitt motsvar før AMD kaprer et utall gamere som er ute etter den absolutt beste prosessoren for gaming.



Norske priser er per nå ikke kjent, men i amerikanske dollar koster de nye Ryzen-prosessorene $299 (5600X), $449 (5800X), $549 (5900X) og $799 (5950X.)