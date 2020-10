AMD Ryzen fortsetter sin dominans av CPU-markedet, men Intel tar innpå

AMD Ryzen-prosessorer dominerer fortsatt fullstendig i stasjonær-PC-markedet, men det kan virke som om Intel nå begynner å ta innpå – og faktisk er det slik at Intels markedsandeler aldri har vært sterkere i 2020 enn akkurat nå, ifølge ferske tall fra en tysk grossist.



Mindfactory sin statistikk for august (når det gjelder salg av CPU-er til stasjonære PC-er) viser at AMD nå står for 84 % av salgene (statistikken ble vist frem av Ingebor på Reddit, som vanlig.)

Det er derfor ingen tvil om at AMD fortsatt er i førersetet, og at selv når det gjelder inntekt – et område Intel pleier å gjøre det bedre på enn når det gjelder antall prosessorer solgt – så ligger AMD på 81 %.



I tiden før Ryzen 3000-seriene ble lansert, da AMD hadde en markedsandel på 68 %, var inntektene delt omtrent 50/50 med Intel – så balansen har virkelig gjennomgått en dramatisk forandring.

Det lille lyspunktet for Intel her er dog at i 2020 har AMD tidligere nådd en rekord på 91 % av enheter solgt (i april), og smulene som Intel satt igjen med var skarve 9 % – men siden den gang, og etter lanseringen av Comet Lake, har Intel beveget seg opp til 16 %, bestenotering i år i statistikken til Mindfactory.



Som alltid, så er det verdt å merke seg at dette kun er statistikk fra én grossist, så de representerer selvsagt ikke hele CPU-markedet (og dette gjelder altså kun prosessorer til stasjonære PC-er, ikke laptoper, der Intel fortsatt er størst.)

Comet Lake-effekten

Så, hva er egentlig grunnen til (den lille) oppgangen? Er det et tegn på at Comet Lake til en viss grad klarer å konkurrere mot Ryzen 3000, og at Intel fortsatt klatrer?



Det er ingen tvil om at Core i7-10700K selger godt, og at dette er Intels hittil beste forsøk, men det er også en annen prosessor som selger godt, og det er flaggskipet fra niende generasjon, Core i9-9900K – som faktisk selger langt bedre enn nye 10900K.

Intels prosessorer av niende generasjon fortsetter å gjøre det bra, og 9700K kniver med 10600K om å være de to neste på listen over bestselgende Intel-prosessorer, etter 10700K og 9900K. Generelt sett kan mye av dette være på grunn av at Comet Lake-prosessorene sjelden er på lager, og at Coffee Lake-CPU-ene er på vei ut, og dermed ofte er en del på tilbud. Mindfactory har senket prisene på disse prosessorene betraktelig, og 9900K har blitt satt ned aller mest (fra omlag 5600 kroner, før Comet Lake-lanseringen, til omtrent 4300 etter – oppimot 25 %.)

Når det gjelder bestselgeren fra AMD, så er dette fortsatt Ryzen 5 3600 – ingen overraskelser her, altså – fulgt av Ryzen 7 3700X.



Selv om det ser litt lysere ut nå for Intel, så er det en mørk sky på horisonten – Ryzen 4000. Den nye prosessorserien fra AMD kommer uten tvil til å føre til at salgstallene fra Mindfactory nok en gang kommer til å bikke mot AMD (særlig om ryktebørsen har rett i hvor kraftige Zen 3-prosessorene kommer til å bli.)

