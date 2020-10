Intel Rocket Lake (11. gen) skal lanseres tidlig i 2021

Vi har hørt rykter om Intels ellevtegenerasjonsbrikke, Rocket Lake, helt siden før tiendegenerasjonsprosessoren Comet Lake kom på markedet, og nå ser det ut til at vi har fått servert et rimelig klart tidspunkt for når vi får CPU-ene i hende.



I et innlegg på nettstedet Medium konstaterer John Bonini, Intels visepresident og sjef for Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming, klart og tydelig at neste generasjon Intel-prosessorer for stasjonære PC-er vil bli lansert tidlig i 2021. Dog, utover dette fikk vi lite konkret informasjon.

Størsteparten av Boninis innlegg gikk med til å snakke om gaming, og refleksjoner over Intels historierike fortid, og hvordan produsenten laget noen av de beste prosessorene for gaming. Innlegget tok for seg prosessorer helt fra 90-tallets Pentium og opp til 2000-tallets Core 2 Due-prosessorer. I tillegg gjentok Bonini i hvilken grad Intel jobber med spillutviklere for å tyne mest mulig ytelse ut av spillene, og for å få ny funksjonalitet i bruk. Rent spesifikt ble spill som «Marvel's Avengers», «Microsoft Flight Simulator 2020» og «Gears Tactics» nevnt.

Når det gjelder den faktiske maskinvaren som er på vei gikk ikke Bonini særlig inn i materialet – men det bør heller ikke være spesielt overraskende. Alt vi vet er at stasjonærprosessorer av ellevte generasjon faktisk kommer til å være Rocket Lake, og at disse vil komme med støtte for PCIe 4.0 – skarve to år etter at teknologien var tilgjengelig for AMD-brukere.



Og siden Intel fortsatt insisterer på at klokkefrekvens er alfa og omega, så kan du vedde på at disse prosessorene kommer til å få ekstremt høye hastigheter, antageligvis høyere enn de allerede grisekjappe 5,3 gigahertzene man får med Intel Core i9-10900K. Vi har dessverre ikke noe mer inngående informasjon, og det får vi nok heller ikke før Intel kommer med mer Rocket Lake-snacks, noe John Bonini heldigvis nevner at vil foreligge relativt snart – noe vi håper stemmer.