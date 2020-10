AMD lanserer Radeon RX 6000-serien – tukter RTX 3000 til en billigere penge

AMD lanserte i kveld Radeon RX 6000-serien, og med det er slagmarken klargjort for en av de største kampene mellom AMD og Nvidia noensinne. Dette var andre halvdel av høstens AMD-evenement, der prosessorgiganten først annonserte sin Ryzen 5000-serie CPU-er, og nå i dag sine nye «Big Navi»-baserte RDNA2-kort.

Det har vært knyttet store forhåpninger til kveldens lansering, og ryktene og lekkasjene som har fortalt om store tall kontra erkerivalen Nvidia har versert i hopetall. Fasiten som ble avslørt i kveld er at AMD virkelig har hatt noe storslått i ermet, eller rettere sagt, tre storslåtte ting: AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT og AMD Radeon RX 6900 XT.

Priser AMD Radeon 6800

$579 (omlag 5300 norske kroner)



AMD Radeon RX 6800 XT

$649 (omlag 5950 kroner)



AMD Radeon RX 6900 XT

$999 (omlag 9150 kroner)

RDNA 2-teknologien som ble vist frem i kveld klarer ifølge AMD 50 prosent bedre ytelse per watt enn den opprinnelige RDNA-teknologien når det gjelder RX 6800 XT og hele 65 prosent bedre når det gjelder RX 6900 XT.

Dette har AMD fått til blant annet ved å gjøre de såkalte CU-enhetene (tenk AMDs versjon av CUDA-kjerner) 30 prosent mer strømgjerrige, forandret på organiseringen av pipelinenen, vært mer aggressive med clock gating (man slår av deler av GPU-en når den ikke er i bruk) og ved å ta i bruk såkalt Infinity Cache sammen med en relativt mager 256-bit minnebuss.

I bildegalleriet under kan du ta en titt på hva slags spesifikasjoner de tre kortene har:

En av de mest interessante aspektene ved disse kortene er at samtlige kommer med 16 GB VRAM, noe som skiller seg veldig fra Nvidias tankegang, som på sin side har valgt å differensiere de forskjellige modellene ganske drastisk ved hjelp av minnemengde, der RTX 3070 har 8 GB, RTX 3080 har 10 GB og RTX 3090 har 24 GB.

Dette betyr både at AMD tilbyr langt mer minne for de som velger å gå for de billigere variantene, men også at de kan prise toppkortet sitt, RX 6900 XT, langt lavere enn Nvidias GTX 3090. Det er snakk om en prisdifferanse på hele 500 dollar, mellom to kort som ifølge AMD er (minst) jevngode ved 4K-oppløsning.

Mengden minne er som kjent også svært viktig når man høyner oppløsningen til 4K og skrur alle innstillinger opp til høyest mulig, og mange stusset en hel del over at Nvidia RTX 3080 «kun» var tilgjengelig med 10 GB minne ved lansering, særlig med tanke på at RTX 2080 Ti, den to år gamle foregående toppmodellen hadde 11 GB VRAM.

Ytelse

Når det gjelder ytelse er det ennå for tidlig å komme med noen form for konklusjoner, men i testene som AMD tilbyr i sin presentasjon, så gjør alle tre kort en særdeles god figur satt opp mot Nvidias nyeste 3000-serie. Særlig hvis man kombinerer en AMD-prosessor med et AMD-skjermkort, som fører til at man kan aktivere BIOS-innstillinger (Smart Access Memory) som hjelper på ytelsen. I flere av AMD-testene er også såkalt Rage Mode aktivert, som er en egen overklokkingsfunksjonalitet som AMD tilbyr med sine drivere.

Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at AMD har valgt ut spill som viser frem de største forskjellene mellom de konkurrerende skjermkortene og sine egne, men likevel er tallene imponerende. Se bildegalleriet nedenfor for noen av sammenligningene.

Klarer AMD å hamle opp med RT- og Tensor-kjerner?

Bortsett fra minnet er den største forskjellen mellom de to nye skjermkort-seriene at Nvidia er mer progressive når det gjelder ny teknologi. RTX 3000-serien er andre generasjon Nvidia-kort med egne RT og Tensor-kjerner (henholdsvis til akselerasjon av ray tracing og AI-lignende kode), samt egenutviklede API-er for å komme rivalen i forkjøpet når det gjelder implementering av eksempelvis ray tracing-effekter i spill. AMD har på sin side vært mer konservative, og ventet på offisielle løsninger i DirectX 12.

En potensiell fordel for Nvidia er nettopp at den mer spesialiserte maskinvaren kan vise seg å være bedre i spill som kommer, og at ray tracing og eksempelvis avanserte skyggeeffekter vil gli bedre. I tillegg kan Nvidia ta i bruk Tensor-kjernene i RTX-kortene til å drive DLSS, en teknologi som i praksis bruker maskinlæring for å oppskalere spill fra lavere til høyere oppløsninger, uten at bildekvaliteten forringes (i mange tilfeller ser spill faktisk bedre ut.)

Lanseringsdatoer AMD Radeon 6800

18. november



AMD Radeon RX 6800 XT

18. november



AMD Radeon RX 6900 XT

8. desember

Det blir derfor særdeles spennende å teste RTX 3000-serien og RX 6000-serien opp mot hverandre i egenvalgte spill, for ikke å snakke om hvor mange utviklere som i tiden fremover kommer til å gå for Nvidias proprietære RTX- og DLSS-løsninger.

De tre skjermkortene blir lansert i en tid der mange frustrerte gamere fortsatt venter på å kunne få kjøpe et av de nye RTX 3000-serie kortene fra Nvidia – som for tiden sliter med å produsere nok kort til å holde tritt med etterspørselen. Nå handler dermed alt om hvem som klarer å dytte flest silisiumbrikker ut av fabrikkene for de to rivalene.

En annen ting å ha i mente er at mange slet med driverne til AMDs forrige toppkort, AMD Radeon RX 5700 XT, særlig rundt lanseringstider, noe som har gjort at mange vegret seg å gå for AMD, selv om ytelsen og prisene var særdeles konkurransedyktige. Klarer AMD å ha tunga rett i munnen ved denne lanseringen kan