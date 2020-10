Heisann! Nvidia GeForce 3060 Ti plutselig tilgjengelig for forhåndsbestilling i Kina

Per i dag kan man forhåndsbestille Nvidia RTX 3060 Ti i Kina, noe som tyder på at en offisiell annonsering kan være rett rundt hjørnet.



Videocardz merket seg tidligere i dag at det foreløpig uoffisielle Nvidia RTX 3060 Ti-kortet nå står oppført i den kinesiske butikken Taobao.



Dette bygger under tidligere rykter om at en lansering vil finne sted en gang i andre halvdel av november. Selgerne estimerer 30. november som leveringsdato, noe som vitner om at Nvidia kan finne på å lansere kortet kort tid etter at RTX 3070 blir lansert den 29. oktober.

Oppføringen gir også et visst innblikk i prisen, og kan tyde på at GPU-en kommer til å selges for under 3800 kroner. Selv om det ikke finnes noen offisiell informasjon ennå kan man nå forhåndsbestille Nvidia GeForce RTX 3060 Ti for 2049 til 2999 Yuan (2850 til 4170 kroner), og en kilde fra industrien forteller Videocardz at anbefalt utsalgspris ikke skal ligge over $400 (3725 kroner.)



Når det gjelder spesifikasjoner skal RTX 3060 Ti etter sigende ha 4864 CUDA-kjerner og 8 GB GDDR6-minne – det samme som RTX 3070. Taobao-oppføringen mener å vite at denne midtsjikts-GPU-en basert på Ampere kommer til å bli raskere enn det Turing-baserte RTX 2080-kortet, noe som gir mening, gitt at RTX 3070 skal være raskere enn RTX 2080 Ti.

Rykter om et nært forestående RTX 3060 Ti-kort kommer på samme dag som rykter om at Nvidia også planlegger å lansere et RTX 3070 Ti-kort har dukket opp.



Denne GPU-en skal etter sigende ha 10 GB VRAM og en TGP på 320 watt, noe som ikke er er langt unna Nvidia GeForce RTX 3080. Dette kortet skal ha vært planlagt som et «nødprodukt» laget for å takle AMDs Radeon RX 6800 XL, som også er et skjermkort det for tiden går rykter om.



Det kan hende at 3060 Ti blir vist frem sammen med RTX 3070 den 29. oktober – en dag etter AMDs lansering av Big Navi.



Vi har spurt Nvidia om en kommentar til dette ryktet, og vil oppdatere artikkelen om vi får en tilbakemelding.