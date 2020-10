Det ryktes at Nvidia RTX 3080 20 GB og 3070 16 GB har blitt kansellert

Nvidias RTX 3080 med 20 GB VRAM har nå blitt forkastet, og det samme gjelder den kommende varianten av RTX 3070, med 16 GB RAM, ifølge det seneste fra ryktemølla.



Som alltid er det verdt å understreke at dette er et rykte omhandlende et produkt det går rykter om, så ta et godt grep rundt saltbøssa mens du leser videre om de mytiske kortene. Når det er sagt, så har det i det siste vært en relativt stri strøm med godbiter å finne når det gjelder informasjon rundt RTX 3070 og 3080 med dobbel minnemengde.

Det siste på nett, via Videocardz, er en insistering på at Nvidia hadde planer om å lanserer disse skjermkortene i desember, men at dette nå har forandret seg, ifølge to separate kilder.

Etter sigende skal Nvidia ha fortalt skjermkortprodusenter at RTX 3080 20 GB- og RTX 3070 16 GB-kortene ikke bare skal ha blitt utsatt til neste år, men regelrett kansellert (sammen med det potensielle RTX 3070 Ti-kortet.)



Dette er selvfølgelig bare spekulasjoner – det gjelder all informasjon som ikke er offisielt bekreftet angående disse potensielt kommende kortene – så det er likevel mulig at en eller flere av disse variantene dukker opp, for eksempel i 2021.

Mangelvare?

Men, hva er det egentlig som foregår her? Det opplagte svaret burde være at Nvidia har store problemer med å produsere nok enheter når det gjelder de allerede eksisterende RTX 3000-kortene. GPU-produsenten har ikke klart å produsere nok brikker til å stagge etterspørselen, og opportunister har utnyttet situasjonen ved å kjøpe opp rubbel og bit av den lille mengden kort som faktisk har blitt produsert.



RTX 3080 og 3090 er fortsatt flyktige størrelser og har vært særdeles vanskelige å få fatt i, og det kommende RTX 3070-kortet ble derfor utsatt av Nvidia, for å klare å produsere nok enheter til den kommende lanseringen (den 29. oktober.) Dog, skal man dømme etter de siste ryktene som har nådd eteren, så later det til at Nvidia fortsatt sliter med å bygge seg opp et lager med enheter som trengs – særlig når det gjelder dette billigere (relativt sett), og dermed langt mer populære, skjermkortet.

Gitt at problemene hoper seg opp, så er det ikke spesielt overraskende at Nvidia nå forandrer planene om å lansere nye og bedre varianter av de «eksisterende» kortene i RTX 3000-serien. Det å spre produksjonskapasiteten utover enda flere modeller akkurat nå gir ikke mye mening. Alt dette, må vi igjen understreke, er kun spekulasjoner.



Videocardsz hørte også fra en annen kilde at mangel på GDDR6X-minne også kan ha spilt en rolle i kanselleringen av 20 GB-varianten av RTX 3080 (som bruker nettopp denne minnetypen) – men det kan likevel ikke ha vært årsaken til at Nvidia også kutter den nye RTX 3070-modellen, siden denne bruker helt vanlig GDDR6, og ikke den raskere varianten.

Fordelen med alt dette er at alle som nå har sittet på gjerdet, og kanskje nå vurderer å avbestille et RTX 3080 (som for de aller fleste har hatt en ventetid på over en måned), bare kan glemme tanken om å være rask på labben ved en eventuell lansering av en ny modell – nå er det standardvariantene av RTX 3080 eller RTX 3070 som gjelder.



Likevel understreker Videocardz at Nvidia fortsatt har et RTX 3060 Ti-kort på vei, en GPU det lenge har gått rykter om, og at dette skal være lanseringsklart i november. Vi har allerede sett at dette skjermkortet har dukket opp i enkelte oppføringer hos EEC, men igjen, ingenting er garantert når det gjelder skjermkort.



Det er sannsynlig at Nvidia kommer til å ville kontre AMDs RX 6000-lansering med et eller annet, dog, særlig om selskapet ikke har oppgraderte modeller av RTX 3080 og RTX 3070 å komme med når Big Navi entrer scenelyset.