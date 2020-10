Lekkede AMD Big Navi-tester bør bekymre Nvidia

Resultater fra ytelsestester som inkluderer AMD Radeon RX 6800 XT har nådd eteren, og vitner om at det nye skjermkortet kan være raskere enn Nvidia GeForce RTX 3080.



Testene, delt av Igor's Lab, sies å komme fra såkalte add-in-board-partnere (AIB.) Som Videocardz nevner er AMD Radeon 6800 XT den eneste Big Navi-varianten som kommer til å være tilgjengelig fra tredjepartsprodusenter ved lansering.



Det er tre ytelsestester som har dukket opp på nett – 3DMark Fire Strike Etreme, Time Spy Extreme og Port Royal – alle viser frem GPU-ens 4K-ytelse, og hvordan det potensielt klarer seg mot RTX 3080.

I Fire Strike Extreme, for eksempel, skal Radeon RX 6800 XT (fortsatt ikke et bekreftet navn, forresten) ha fått en skår på 13 066, noe som innebærer en heftig ledelse foran RTX 3080 (som har en skår på 10 688), og en enda større ledelse over fjorårets GeForce RTX 2080 Ti (på 8551.)

Dette er særlig imponerende om man tar med i beregningen at RX 6800 XT forventes å være et slags avstumpet alternativ til RX 6900 XT, og at det var forventet at AMD skulle posisjonere kortet som en GeForce RTX 3070-konkurrent.



AMDs Big Navi-GPU tar også ledelsen i Time Spy Extreme – skjermkortet fikk en skår på 8232, og ligger dermed en hel del høyere enn RTX 3080 (på 7977) og RTX 2080 Ti (som får 4285.)

Likevel ser vi i 3DMark Port Royale (i 4K) at Nvidias RTX-kort trekker det lengste strået. Med en skår på 5415 klarer det Ampere-baserte skjermkortet å holde seg foran AMDs RDNA 2-baserte RX 6800 XT med mer enn 20 %.



Siden dette er en ray tracing-spesifikk test, så er de ingen overraskelse at GeForce RTX 3080 leder an. Samtidig så kan dette også forårsakes av at ray tracing ikke er helt optimalisert i AMD-driverne ennå, og at vi kan forvente bedre ytelse etter at kortet kommer på markedet.



Vi trenger ikke å vente lenge på å få svaret siden AMD lanserer sitt første Big Navi-kort den 28. oktober.