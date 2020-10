Det later til at AMDs neste GPU ikke kan spille spill, men kanskje du kan mine Bitcoin med den?

Det har dukket opp nye Linux-drivere har dukket som vitner om at AMD kan være i ferd med å utvikle et skjermkort som ikke er myntet på å spille spill, men istedenfor kan brukes til å mine kryptovaluta.



Den nye programvaren ble oppdaget av nettstedet Phoronix, og nevner at en programvarefiks i AMDs Linux-drivere (basert på åpen kildekode) referer til en «navi10 blockchain SKU» med enhet-ID-en 0x731E.

Det interessante med den mystiske GPU-en er at den har de såkalte Display Core Next (DCN) og Video Core Next (VCN)-motorene avslått, noe som gir et hint om at dette ikke bare antageligvis ikke er myntet på gaming, men at det heller ikke kommer til å ha skjermutganger.

After the gold rush

Siden kortet later til å mangle muligheter for å kople til skjermer er det sannsynlig at dette er en GPU som er ment for mining av kryptovaluta. For noen år siden foregikk det et slags virtuelt gullrush der folk brukte GPU-er til å «grave» etter kryptovalutaer som Bitcoin, og avhengig av hva slags maskinvare en hadde kunne man tjene relativt gode summer.



Selv om kryptovaluta-manien har dødd noe ut (takk og lov for det, egentlig, siden dillen gjorde det svært vanskelig å kjøpe enkelte gaming-skjermkort), finnes det fortsatt en del digitale gullgravere der ute som håper å skyte gullfuglen. GPU-er som er laget spesifikt for kryptovaluta-mining kan gi en avkastning – og dermed kan det bety at normale GPU-er ikke lenger kommer til å forbli utsolgt i årevis av gangen. Skjermkort-beholdningen hos de fleste er lav nok som den er – bare spør Nvidia.

Som Phoronix-nettstedet nevner, så skal disse programvareoppdateringene være på vei til Linux 5.11, hvilket betyr at vi ikke kommer til å få se disse Navi 10-baserte miningkortene på markedet før tidligst 2021 – hvis de i det hele tatt faktisk er på vei.