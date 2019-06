Facebook lanserer kryptovalutaen Libra

Facebook har endelig dratt sløret av sin mye omtalte kryptovaluta, og nå er det klart at den lanseres i 2020 og at den har fått navnet Libra.

Sosiale medier-giganten sier at Libra skal lanseres sammen med den digitale lommeboken Calibra, og bli en del av Messenger og WhatsApp.

Ifølge selskapet skal det bli mulig å sende Libra til «nesten alle som har en smarttelefon» raskt, enkelt og rimelig, og den nye kryptovalutaen skal kunne brukes til alt fra å betale for en kaffe til å reise kollektivt.

Facebook Libra

Ryktene om at Facebook skulle lansere sin egen kryptovaluta har versert en stund, men det er altså først i dag selskapet bekreftet ryktene gjennom en bloggpost.

Detaljene er få, men selskapet mener i hvert fall at Calibra skal kunne bli nyttige for folk i utviklingsland der grunnleggende finanstjenester ikke er like tilgjengelige. De viser også til forskning som sier at halvparten av verdens voksne befolkning ikke har en aktiv bankkonto.

– Dette er utfordringen vi håper å adressere med Calibra, en ny digital lommebok som kan brukes til å spare, sende og bruke Libra, skriver selskapet.

Facebook sier at Calibra skal bruke verifisering og antisvindelprosesser som ligner dem som brukes av banker og kredittkortselskaper, inkludert automatiske systemer som overvåker bruk og flagger potensiell svindellignende atferd.

Selskapet skal også tilby direkte støtte hvis du mister telefonen eller glemmer passordet ditt, og de lover at du får pengene tilbake hvis kontoen din blir misbrukt.

Det er også viktig å få med at Calibra skal drives som et helt uavhengig underselskap, og kontoinformasjon og økonomiske data skal ikke deles med Facebook eller andre tredjeparter uten brukerens samtykke.

Vi vet ikke nøyaktig når Libra skal lanseres ennå, men Facebook lover å avsløre flere detaljer snart.