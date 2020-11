AMDs nye Big Navi-GPU-tester vitner om at Nvidia kan være i mer trøbbel enn tidligere antatt

AMD har nå kommet med noen helt ferske ytelsestester av de nært forestående Big Navi-skjermkortene, og det later til at den amerikanske prosessorgiganten antageligvis vil forårsake et enda større skår i gleden for Nvidia nå som RX 6000-serien er på trappene.



De nye testene delt på AMDs hjemmeside viser frem resultater fra 10 ulike spill, og viser frem både ytelse i 4K og 1440p samt de fullstendige spesifikasjonene til maskinene som blir brukt. Test-riggen inkluderte en Ryzen 9 5900X-prosessor (kjørende på et X570-hovedkort) og 16 GB RAM av typen DDR4-3200.

Det må også nevnes at AMDs Smart Access Memory-funksjonalitet var påslått, en teknologi som gjør at RX 6000-skjermkortene fungerer bedre i tospann med Ryzen 5000-prosessorene, noe som fører til bedre ytelse (i praksis kan CPU-en bruke minnet til GPU-en.) Dette gjør at man får et ekstra fortrinn kontra Nvidia, noe som altså kun gjelder for de som har et X570-hovedkort og i fremtiden oppgraderer til Ryzen 5000-prosessorer.



Testen i seg selv er virkelig imponerende for AMD, særlig når det gjelder 1440p-oppløsningen, 4K er tross alt fortsatt et ganske snevert marked (hvis man skal gå etter maskinvarespørreundersøkelsen til Steam, så er det fortsatt et overveldende flertall som spiller i 1080p-oppløsning.)

Ved 1440p slår flaggskipet Radeon RX 6900 XT Nvidias RTX 3090 i alle fremviste spill bortsett fra to: «Wolfenstein: Youngblood», der Nvidia er kongen på haugen, og «Doom Eternal», der det er dødt løp mellom de to kortene.



Interessant nok klarer til og med 6800 XT å klå RTX 3090 i «Borderlands 3» – med god margin – og grunnkortet, RX 6800, klarer også å matche RTX 3080 ved 1440p i dette spillet.

6800 XT klarer forresten også å tukte 3090 i «Gears 5», mens i både «Battlefield V» og (i enda større grad) «Forza Horizon 4» er både 6800 og 6800 XT foran RTX 3090.



Det er verdt å merke seg at RX 6800 med enkelhet klarer å klå Nvidia RTX 2080 Ti i alle testene (for ordenens skyld, AMD bruker altså dette kortet istedenfor et RTX 3070, siden disse to skal være nær sagt jevngode, noe vi også observerte da vi testet sistnevnte.)



Husk at 6800 XT skal koste $649 (6175 kroner – antageligvis en del dyrere i Norge), hvilket er mindre enn RTX 3080, som koster $699 (6650 kroner – eller 8250 kroner i Norge, per dags dato) – mens RTX 3090 ligger på svimlende $1499 (14260 kroner, men i praksis 16990 kroner), mens RX 6900 XT ligger langt under denne prisen, på $999 (9500 kroner i ren valutaomregning, faktisk utsalgspris i Norge er fortsatt ukjent.)

4K-krigen

Når det gjelder 4K-testene, så slår RX 6900 XT RTX 3090 i fem av testene, mens sistnevnte trekker det lengste strået i de resterende fem – dødt løp, med andre ord.



AMDs RX 6800 XT, på sin side, slår RTX 3080 i seks av testene, mens Nvidia-kortet kun vinner i tre av tilfellene, siden de var jevngode i «Shadow of the Tomb Raider». Spillene der RX 6800 XT yter bedre enn RTX 3090 i 4K er «Borderlands 3», «Gears 5» og «Forza Horizon 4».

Bør dette være bekymringsverdig for Nvidia? Det er klart at dette er imponerende tall, men man må ha i mente at dette er interne tester utført av AMD, så man kan ikke utelukke at testene som har blitt valgt ut ikke er representative (og som vi allerede har nevnt, Smart Access Memory-teknologien som brukes her er kun aktuell for de som har ganske spesifikk maskinvare.)



Ytelsen AMD tilbyr er heller ikke det eneste problemet Nvidia vil komme til å slite med. Vi ser fortsatt at det nærmest er umulig å få tak i RTX 3000-serie-skjermkort, siden etterspørselen fortsatt suger til seg det lille av tilsig man ser av kort – noe som etter sigende ikke skal bedre seg før i 2021.

AMD har allerede ymtet utpå med at beholdningen av RX 6000-kort kommer til å være bedre enn det Nvidia har kunnet tilby med sin RTX 3000-serie, men samtidig har vi hørt et og annet fra ryktemølla om at Big Navi har sine egne problemer med produksjonsnivåer.



Nvidia kan likevel trøste seg med at AMD foreløpig ikke snakker om ray tracing-ytelse, samtidig har det blitt uttalt at AMD jobber med en teknologi som ligner Nvidias DLSS, hvilket kan hjelpe med ytelsen når man slår på alt av nymotens ray tracing-effekter.

