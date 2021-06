Ikke sikkert at nye MacBook Pro (14" og 16") kommer før på høsten

Det er ikke lenge siden ryktemølla var i ekstase fordi mange trodde at nye MacBook Pro-modeller (med M1X-prosessor) ville bli lansert tidligere enn antatt – men nå har et nytt rykte gitt oss et skår i gleden, og det seneste snakket virker dessverre langt mer realistisk.



Apple-kilden Dylandkt, som tidligere har truffet blink ved flere anledninger, har ifølge 9 to 5 Mac nå spådd at nye MacBook Pro 14" (2021), samt 16"-modellen, ikke kommer til å bli lansert før i fjerde kvartal i år – men det er faktisk mulig at Apple akkurat rekker å få maskinene ut i oktober, den første måneden i kvartalet.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November.June 17, 2021 See more

Kilden mener å vite at disse to Apple-laptopene kommer til å bli avslørt sammen med en ny Mac mini, og at alle disse maskinene kommer til å ta i bruk etterfølgeren til Apples egenproduserte M1-prosessor, M1X. Når Dylandkt ble spurt om hvorvidt det også kan være snakk om lansering av en ny iMac Pro, så er svaret at han ikke tror det er tilfellet.

Dylandkt har tidligere sagt at M1X kommer til å være å finne i en «Mac mini i et høyere sjikt», men også at den skal komme til en iMac-toppmodell, men lekkasjemakeren har tydeligvis ombestemt seg når det gjelder det sistnevnte.

Før eller senere ...

Som alltid er det verdt å ha saltet hendig, særlig siden det er såpass kort tid siden ryktemølla knirket svært mye om at en ny MacBook Pro skulle være rett rundt hjørnet.



Vi har også hørt at disse oppgraderte maskinene, eller i det minste én av modellene, potensielt skal lanseres i august, inkludert mini-LED-skjermen, som har vært et hett tema i det siste. Den anerkjente kilden Mark Gurman (mye brukt av Bloomberg), forventer at disse toppmodellene kommer til å bli lansert i sommer, med en prosessor med flere kjerner enn tidligere (enkelte med 10 kjerner, kontra de 8 vi finner i dagens M1 – men i motsetning til mange andre kaller ikke Gurman den nye prosessoren M1X.)



Det at vi ikke så snurten av MacBook Pro under WWDC 2021 kan også tyde på at Apple prøver å holde kortene tett til brystet, og at maskinene ikke er altfor langt unna.



Dylandkts forutsigelser samsvarer dog med noen av de mer pessimistiske spådommene vi har hørt i det siste, enkelte mener til og med at de nye MacBook Pro-maskinene potensielt ikke vil være å finne i butikkene før i 2022.