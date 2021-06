macOS Monterey er dårlig nytt for eiere av eldre MacBook Pro- og Air-modeller

Apple avslørte for kort tid siden den seneste versjonen av macOS under WWDC 2021, og nevnte i samme slengen hvilke Mac-maskiner som kommer til å støtte Monterey – om du lurer på om den gamle traveren din klarer å håndtere macOS 12, så kan du ta en titt på vår oversikt (se liste nedenfor) over alle Apple-maskinene som får tilgang til den nye versjonen.



Dette er listen over kompatible Mac-produkter Apple har offentliggjort:

MacBook (12", tidlig 2016 og senere versjoner)

MacBook Air (tidlig 2015 og senere versjoner)

MacBook Pro (tidlig 2015 og senere versjoner)

Mac mini (sent 2014 og senere versjoner)

iMac (sent 2015 og senere versjoner)

iMac Pro (2017 og senere versjoner)

Mac Pro (sent 2013 og senere versjoner)

Hvis vi sammenligner dette med kompatible maskiner for dagens macOS 11 (Big Sur), så ligger den største forskjellen i Apples mest populære serier med bærbare maskiner, nemlig MacBook Air og MacBook Pro.



Før den kommende oppdateringen kunne man kjøre macOS 11 (Big Sur) på MacBook Air-modeller produsert helt tilbake i 2013, men med macOS 12 vil bare Air-maskiner fra tidlig 2015 og utover være godt nok – støtten har også tatt et lignende hopp frem i tid når det gjelder MacBook Pro-serien, fra 2013 til tidlig 2015.

Dette er med andre ord et hopp på to år. Alle MacBook Air- og Pro-maskinene produsert mellom 2013 og tidlig 2015 må dermed nå nøye seg med Big Sur fremover. Når det gjelder MacBook (12") og iMac har Apple nøyet seg med å kutte støtten med ett år. Mac mini og Mac Pro skal ifølge Apple klare seg like godt med Monterey som med Big Sur.

Monterey og valgets kval

Eiere av MacBook Pro- og Air-modeller fra 2013 og 2014 får riktignok ikke oppgradere til macOS 12 Monterey, men de kan likevel fortsette bruken av Big Sur, siden operativsystemet fortsatt oppdateres av Apple.



På sikt vil oppdateringene opphøre – Apple pleier å støtte en macOS-versjon i tre år, så sannsynligheten er stor for at 2023 blir året macOS 11 for sin siste oppdatering – og når man ikke har tilgang til videre oppdateringer blir det å sitte med en gammel maskin et større problem. Enden på visa er at man nå i to år fremover kommer til å ha alt man trenger, rent bortsett fra de nye funksjonene i Monterey (og eventuelle etterfølgere), men etter dette er det definitivt på tide å vurdere en oppgradering (hvis du ikke allerede var på utkikk etter ny maskinvare.)



Apropos nye funksjoner, macOS 12, som etter planen skal lanseres senere i år (antageligvis på høsten), introduserer en rekke fjonge nyvinninger for alle som eier flere Apple-enheter. Nå får man for eksempel såkalt Universal Control. Dette er en funksjon som gjør at man kan bruke en MacBook og en iPad om hverandre. Med styreflaten til laptopen kan man for eksempel dra filer sømløst over til nettbrettet. Det er også verdt å nevnte at den nye Monterey-oppdateringen av macOS, som alltid, er gratis.

Kilde: Wccftech