Molde –Djurgården: Slik ser du Conference League-kampen uansett hvor du befinner deg

Molde – Djurgården

Molde er hjemmelaget i gruppefinalen i gruppe F. Bortekampen mot Djurgården ble en tett og jevn affære og endte med et bittert tap på overtid for Molde. Det er den eneste ECL-matchen MFK har sluppet inn mål i høst.

Djurgården står med ti poeng på sine fire kamper, mens Molde har sikret seg syv poeng så langt.

Hjemme har Molde for lengst vunnet nok et Eliteserien-gull. Det etter utrolige 14 strake seirer. Søndag ble Rosenborg slått 2-1 hjemme i Rosenes by. Dette har nok gjort at svenskene møter et hjemmelag proppfulle av selvtillit. Djurgården kommer fra en 4-0-hjemmeseier over GIF Sundsvall i hjemlige Allsvenskan.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Molde sin Conference League-kamp i Norge.

Molde – Djurgården Dato: Torsdag 27. oktober

Klokkeslett: 21:00

Arena: Aker Stadion, Molde

Norsk TV-kanal: V Sport 1

Se kampen på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane)(opens in new tab)

Se overalt i verden:

Molde – Djurgården slik ser du kampen i Norge

I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UEFA Conference League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på Viasat sine tv-kanaler. Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Medium (Åpnes i ny fane)-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement.

Viaplay Medium, som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 349 kroner i måneden.



Djurgården leder gruppen med 10 poeng etter kamper, mens Molde er rett bak med syv poeng.

Sveitsiske Gent, som man trodde skulle vinne gruppen, ligger overraskende på tredjeplass med fire poeng. Irske Shamrock Rovers ligger sist med ett fattig poeng.

Med seier til Djurgården er de sikret avansement som gruppevinner. Vinner Molde med mer enn ett mål går de forbi svenskene på innbyrdes oppgjør. Da er de i førersetet før den siste runden, noe som er en fordel ettersom siste kamp er borte mot Gent.

Vinneren av gruppe F går direkte til sluttspillet, mens toerne må møte treerne i Europaligaen i playoff om de åtte siste plassene i 1/8 dels-finalene.

Molde – Djurgården: Slik ser du kampen uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne UEFA Europa Conference League på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på Viaplay/Viasat 4 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.

Uefa Conference League: Gruppe F

Molde

Gent

Shamrock Rovers

Djurgården

