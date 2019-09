Microsoft åpner teknologisenter i Bjørvika

Bygget er en del av den gemene mengden glass- og betongkolosser i Bjørvika, et prestisjeprosjekt i et prestisjeprosjekt. Microsoft har plassert seg på enden av Dronning Eufemias gate, ikke langt unna starten på Sørenga-armen som strekker seg ut mot fjorden. Innerst i matrjosjka-dukken finner man Microsofts nye teknologisenter, et av bare 40 andre på verdensbasis, noe som ifølge de ansatte vitner om at Norge er i spissen.

Går man fra heisdøren tar det ikke lang tid før man får små drypp av teknologisenteret på veggene. Bilder av Bill Gates sammen med sitater fra 80-tallet henger taktfast mot døren inn til selve senteret, og står både som eksempler til etterfølgelse, men også som kontrasterende til det som befinner seg innenfor dørene.

«A computer on every desk, and in every home, running Microsoft software.» var fyndordene fra sent åttitall, mens inne ved kaffemaskinen i teknologisenteret finner man med store typer «Empower every person and every organization on the planet to achieve more» – og det er ikke bare det hyggelige kaffehjørnet som vitner om et litt annet fokus.

(Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Det kan minne litt om Teknisk museum når man vandrer blant de ulike monterne og stasjonene plassert rundt i rommet, men her er fokuset definitivt fremtidsrettet. Senteret er et rom der Microsoft både kan vise frem norske og nordiske samarbeidspartnere, men også prøve å innlemme nye i en stadig voksende portfolio av støttespillere.

Støtten er dog gjensidig, og Microsoft legger ikke skjul på at det er Azure-plattformen som er det store satsingområdet. Kristian Heim, direktør for senteret, forteller oss entusiastisk om de ulike store og små selskapene som vises frem. Alt fra analyse av øyebevegelser hos barn med lesevansker (Lexplore), via bildeanalyse av aldrende elementer i strømnett (eSmart Systems) til plassering av 3D-representasjoner av personer i storskalasimuleringer i sanntid (HoloCap) foregår på den begrensede plassen. Det meste med en eller annen form for tilkopling til Microsoft skyløsning. At Microsoft veldig snart skal åpne flerfoldige nye datasentre i Norge virker lite tilfeldig.

Bilde 1 av 11 Microsoft har myknet litt på intensjonene. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 2 av 11 Kristian Heim, Direktør MTC, forteller om senteret. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 3 av 11 Slagord fra fordums tid. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 4 av 11 Norwegian er en av samarbeidspartnerne som stilles ut. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 5 av 11 Lexplore kartlegger barns leseferdigheter. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 6 av 11 Patrick Muruki på bakrommet. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 7 av 11 Windows/386, da Windows virkelig fikk futt på multitasking. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 8 av 11 Kimberly Lein-Mathisen ønsker velkommen. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 9 av 11 Eksempel på skyløsning i praksis. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 10 av 11 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 11 av 11 Drone som potensiell tilbyder av bilder til analyse. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Allerede i gang

Bortenfor visningsområdet sitter Patrick Muruki, IT-administrator for senteret, i et mer skjermet rom og arbeider. Heim har entusiastisk bedyret at dette er plattformen for «hackatons» og «hands-on-labber», men Muruki kan ikke annet enn være enig med undertegnede i at det i praksis er et møterom. Et riktig så fint rom der folk kan møtes, vel å merke. Det er her Microsoft skal inspirere norske aktører til å tenke større, og mye av arbeidet med å få norske bedrifter ut i verden vil foregå.

Muruki får en melding på sin Surface-maskin og må haste ut til noe som ser ut som et serverrom. Nå som senteret offisielt har åpnet vil nok hastemeldingene komme med hurtigere kadens hvis Microsoft får det som de vil – og det ser lovende ut. Ting tyder på at senteret fungerer allerede før det faktisk har åpnet. I det jeg som siste av journalistene går ut døren ser jeg representanten for eSmart Systems i en entusiastisk samtale med HoloCaps utsending. Teknologer er lettantennelige, og i Microsofts nye teknologisenter får man slå gnister så mye man bare vil.