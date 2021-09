Kvalifisering, VM i Qatar 2022: Slik ser du Norge – Gibraltar

På tross av tildels massiv kritikk mot manglende storspill fra Norges side, klarte landslaget å sikre seks poeng på de foregående (og første) tre kampene i kvalifiseringsspillet i forkant av VM i Qatar 2022. Nå er det opp til Ståle Solbakken og de norske gutta å imponere i runde to.



Det gikk over all forventning mot Nederland, der Haaland utnyttet en sprukket offsidefelle og kjempet seg til 1-0, og det norske forsvaret klarte å holde tett nok til uavgjort.

Latvia – Norge, VM i Qatar 2022 Dato: Lørdag den 4. september Arena: Daugava stadion, Riga, Latvia Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Etter den svært spennende onsdagskvelden satt Norge og Nederland igjen med ett poeng hver, og det gjorde også Montenegro og Tyrkia. Kampdag nummer to, lørdag den 4. september, vant både Norge, Nederland og Tyrkia sine respektive kamper (mot Latvia, Montenegro og Gibraltar), og stillingskrigen i gruppe G fortsatte. Tyrkia er fortsatt på topp, med 11 poeng, mens Nederland og Norge følger hakk i hæl med 10 poeng hver.

I kveld er det Gibraltar som skal gjeste Ullevaal Stadion, og selv om vi vanskelig kan gjøre annet enn å senke skuldrene (Gibraltar har hittil i kvalifiseringen sluppet inn 20 mål på 7 kamper), må vi holde oss skjerpet om skal klare å avslutte runden med stil og legge opp til en spennende fortsettelse i oktober og november, da vi igjen skal møte de resterende lagene (vi gjør unna den enkleste returkampen mot Gibraltar nå i september.) Samtidig som Norge gjester Gibraltar skal Tyrkia og Nederland måle krefter, og selv om vi i det lengste håper på uavgjort er det ingen grunn til å tro at noen av lagene ønsker å skape en luke som det norske landslaget kan utnytte.

Slik ser du kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar 2022, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne kvalifiseringsspillet på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.