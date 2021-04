Galaxy S22-lekkasje vitner om at Samsung hopper bukk over én av sensorene

Det er fortsatt mang en måned til lanseringen av Samsung Galaxy S22, men vi hører allerede rykter om hvilke nyvinninger de nye modellene i S-serien skal få – eller snarere hvilke nyvinninger de ikke skal få, når det gjelder det nyeste fra ryktemølla.



Den sør-koreanske nyhetssiden ETNews (via SamMobile) sier at Samsung kommer til å hoppe bukk over ToF (time-of-flight)-sensoren på baksiden av Galaxy S22 – dette er sensoren mange telefoner bruker til å måle dybdeinformasjon når man tar bilder.



Mangelen på 3D-sensor kommer kanskje ikke overraskende på, siden den ikke var en del av Galaxy S21-serien heller – men en ToF-sensor ble brukt i Galaxy S20 Ultra, så med denne nyheten kan det se ut som at Samsung nå virkelig bestemt seg for at flaggskiptelefonene klarer seg uten denne typen teknologi.

Da nyheten om sensorens bortfall fra S21 dukket opp for første gang sa kilder innad i industrien at dette var grunnet ToF-teknologiens mangel på innvirkning på den generelle bildekvaliteten – og fordi Samsung følte at de hang for langt etter Apple når det gjaldt dybdemålingsteknologi.

Avstandsbedømming

De seneste nyhetene tyder på at brukere er fornøyde med kamerakvaliteten i Galaxy S21, og at det ikke er noe behov for å reimplementere ToF-sensoren i kommende telefoner. Dette kan forandre seg i fremtiden, hvis for eksempel apper begynner å fokusere mer på AR.



AR er et område der en ToF-sensor og nøyaktige dybdemål kommer godt med. Det gir også kameratelefoner (og andre kameraer for øvrig) et alternativ når det gjelder å legge til uskarphet bak objekter i et bilde – for at dette skal fungere optimalt må dybdemålene være gode.

Apples toppmodeller, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max, har en integrert LiDAR-sensor, som fungerer på lignende vis som ToF-sensorer, men er mer nøyaktige og fleksible når det gjelder måling av dybder.



Det virker ikke som om Samsung er klare til å gå over til LiDAR riktig ennå. Skal en dømme fra det vi har hørt om Samsung Galaxy S22 så langt, høres det snarere ut som om det sørkoreanske selskapet potensielt er mer interesserte i å oppgradere bildestabiliseringsteknologien.