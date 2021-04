Samsung Galaxy S22 kan få samme kamerateknologi som iPhone 12

Samsung Galaxy S22 kan få et kamerateknisk virkemiddel iPhone 12 allerede har, om en ny lekkasje medfører riktighet. Det kommende 2022-flaggskipet fra Samsung kan få en type optisk bildestabilisering som kalles sensor-shift, som gir en generell forbedring når man bruker telefonen til fotografi.



Sensor-shift er en bildestabiliseringsteknologi som tradisjonelt har vært forbeholdt mer avanserte og større kameraer. Den innebærer at sensoren gjøre mikroskopiske forflytninger, gjerne i motsatt retning av bevegelsen til selve telefonen, slik at man reduserer effekten av vibrasjoner og bevegelser i det bildet blir tatt. Teknologien kan også brukes til å fange flere (nesten identiske) eksponeringer, slik at kameraet kan få mer fargeinformasjon å jobbe med, og man dermed ender opp med bedre bildekvalitet. Galaxy-telefoner (som eksempelvis nye Galaxy A52), har tradisjonelt hatt bildestabilisering i selve optikken. Sensor-shift er å regne som en oppgradering av dette.

Artikkelen om Samsungs planer stammer fra Galaxy Club, som sier at de har fått nyss om at Samsung nå tester telefoner som bruker sensor-shift, og at denne teknologien planlegges implementert i nyere modeller.



Denne informasjonen kan være den første indikatoren på et påstått samarbeid mellom Samsung og Olympus, men inntil vi vet med om det potensielle samarbeidet er det vanskelig å si om det er noe hold i ryktene. Per nå er det ikke annet å gjøre enn å vente og krysse fingrene, men om denne lekkasjen stemmer, så kan Samsungs fremtidige telefoner få en betydelig oppgradering.

Hva mer vet vi om Samsung Galaxy S22?

Veldig lite informasjon finnes per nå om Samsung Galaxy S22. Vi vet ikke engang når den er planlagt lansert, så det er ikke så mye kontekst å sette ryktene inn i. Noe småplukk finnes likevel på eteren.



Det ovennevnte samarbeidet med Olympus innebærer potensielt mer enn bare en ny type bildestabilisering, og vi håper selvfølgelig på mer substansielle oppgraderinger – nå i kjølvannet av partnerskapet mellom OnePlus og Hasselblad. Galaxy S22 kan også få en ny Exynos-prosessor, gitt at det for tiden går rykter om at Exynos 9855 allerede er under utvikling.